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強化援外 國合會秘書長黃玉霖拋增加基金、發行公債

2025/4/15 11:04（4/15 11:21 更新）
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國合會秘書長黃玉霖接受中央社專訪時提出，計畫將海外技術團升級為辦公室，另希望提高國合會基金，並借鑑美日做法發行公債，以因應中國的「全球南方」策略。中央社記者裴禛攝 114年4月15日
國合會秘書長黃玉霖接受中央社專訪時提出，計畫將海外技術團升級為辦公室，另希望提高國合會基金，並借鑑美日做法發行公債，以因應中國的「全球南方」策略。中央社記者裴禛攝 114年4月15日
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（中央社記者楊堯茹台北15日電）國合會秘書長黃玉霖推動國合會改革，他接受中央社專訪時提出，計畫將海外技術團升級為辦公室，另希望提高國合會基金，並借鑑美日做法發行公債，以因應中國的「全球南方」策略，建立起國合會在國際間的招牌，進一步守住友邦。

國合會的足跡遍布歐亞、中南美、加勒比海區域，目前有151名專業人員派駐在海外技術團。

黃玉霖上任半年來，致力推動組織以及財政改革。他昨天接受中央社專訪指出，計畫將「技術團」升級為「辦公室」，藉此提升國合會的國際能見度。技術團在世界各地進行教育訓練，進行local engagement（當地參與），這已成為台灣「政府開發協助」（ODA）的模式，若行有餘力，應讓此優勢也回到台灣進行local engagement。

日本國際協力機構（JICA）在日本成立14個教育訓練中心，除國際教育訓練，也開課讓國中小學生、高中生學習什麼是ODA。黃玉霖說，國合會可成立4個教育訓練中心，東部聚焦與太平洋島國的接軌、北部進行AI醫療的對接、南部專注在農業合作，而中部則是災變應對、社會韌性等複合性議題。

他強調，孩子來上課，家長也會了解台灣在國際上的貢獻，也希望未來有更多人投入ODA工作，且採英語授課，可授予英語認證以助升學。

上任後推動財政改革，黃玉霖說，就算不與美國的國際開發總署（USAID）或日本JICA相比，南韓花在ODA的經費超過台灣外交部預算的一倍，經費問題讓國合會心有餘而力不足。

外交部114年度援外預算編列143億228萬6000元，約占國民所得毛額（GNI）0.05%。黃玉霖說明，Covid-19期間台灣的國際地位大幅提升同時，各國也希望台灣ODA投入要增加，但台灣的ODA占比是其他主要民主國的約1/10，無法有效回應國際局勢轉變。

他強調，過去中國透過「一帶一路」造成台灣外交難題，中國如今轉變策略提出「全球南方」，在各國既有發展軌跡下展開合作，操作更細膩。

黃玉霖認為，未來國合會在南方國家的ODA工作會有更大挑戰，現在的環境比當初面臨一帶一路更惡化，「全球南方」不要求改革、民主化，恐怕這比西方國家的論述更容易被南方國家接受。

談及國合會因應策略，黃玉霖說，台灣要把功課做好、與時並進地強化ODA機制，做好技術團的local engagement，建立起國合會在國際間的招牌，進一步守住友邦。

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黃玉霖指出，國合會成立時僅有約125億元基金到位，維持了29年，希望基金可以達到當初成立時設計的300億元，並設法降低舉債成本；國合會29年來平均投報率維持3%已很不容易，但美元貸款年利率都超過5%，無法永續經營。

提到發行公債的想法，黃玉霖說，美國是由政府發行公債，再將資金轉交USAID，日本也有發行JICA債券，利息都很低，而這些國家的ODA功能都很強大，美國更成立美國國際開發金融公司（DFC）提供ODA所需資金。（編輯：謝佳珍）1140415

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