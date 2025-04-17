賴總統接見紐西蘭跨黨派訪團 盼共同因應世界變局

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（中央社記者葉素萍台北17日電）總統賴清德今天接見紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團，希望台灣和紐西蘭在智慧農業、食品製造、生技醫藥、數位經濟、潔淨能源及原住民交流等領域深化合作，共同因應世界變局的挑戰；訪團並獻唱毛利語歌曲，表達對台灣的祝福。

總統府發布新聞稿表示，賴總統在總統府接見訪團，總統致詞指出，2023年紐西蘭國會議員組成「跨黨派台灣友誼小組」，為深化台灣和紐西蘭關係創下重要里程碑，他要特別感謝議員史密斯（Stuart Smith）和尤齊力（Tangi Utikere）共同率團來訪，感謝訪賓以行動展現對台灣支持。

賴總統表示，當前國際情勢變化非常快速，威權主義也持續集結、擴張，民主國家一定要積極合作，共同維護印太區域和平穩定與繁榮發展。衷心感謝從去年以來，紐西蘭政府多次重申台海和平穩定的重要性，他要代表台灣人民誠摯感謝這些聲援和支持。

賴總統指出，今年「台紐經濟合作協定」已全面實行，希望台灣和紐西蘭一起開拓更多元的市場，不論是在智慧農業、食品製造、生技醫藥或是數位經濟、潔淨能源及原住民交流等領域深化合作，讓雙邊經濟和產業持續進步，共同因應世界變局的挑戰。

賴總統說，國會外交是民主國家傳統，期待未來雙方國會交流和人員互訪更密切，發掘更多合作機會，讓民主夥伴關係更加深厚穩固。

首席團長史密斯致詞表示，台灣與紐西蘭都是貿易國家，仰賴進出口順利進行，這就是為什麼擁有航行自由如此重要，以及紐西蘭派遣海軍艦艇通過台灣海峽的原因，以強調這對共同安全的重要性。

史密斯提到，期待與台灣建立更緊密的關係，並促進兩國貿易。紐西蘭在地熱能源領域有許多可以提供台灣協助的地方。紐西蘭是第3大衛星火箭發射器出產國，未來也可能在通訊方面對台灣有所幫助。當然還有其他產品，但紐西蘭也希望能獲得來自台灣的技術協助，並期盼未來台紐之間建立長久繁榮關係。

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共同團長尤齊力致詞表示，台灣與紐西蘭都是四面環海的島國，因此需要與全球各地志同道合夥伴建立堅實的夥伴關係。

隨後，訪團共同獻唱毛利語歌曲「TŪTIRA MAI NGĀ IWI」，表達對台灣的祝福。紐西蘭訪團表示，他們傳統是在演講之後，獻唱歌曲以示祝福，歷史學家曾說，毛利語發源地可能就在台灣，而這首歌曲的意思是，所有的人民、所有的國家要一起追尋知識與愛，希望透過團結、齊心協力得到長久的和平。（編輯：蘇志宗）1140417

總統賴清德17日接見紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團，盼台紐深化合作，共同因應世界變局挑戰。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月17日