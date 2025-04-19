安倍昭惠：台灣平安日本也會平安 祈願日台關係更深

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（中央社記者吳書緯台北19日電）已故日本前首相安倍晉三的妻子安倍昭惠今天表示，安倍晉三曾說過「台灣有事，就是日本有事」，她漸漸認為是「台灣平安，日本也會平安」，祈願集結眾人智慧讓日台關係更加深厚，以及區域穩定早日實現。

台灣國家聯盟今天舉辦第13屆海內外台灣國是會議，邀請安倍昭惠以「台灣無事即是日本無事」為題發表演說。

安倍昭惠表示，現在的台灣與日本，社會都面臨劇烈轉變，安倍晉三過去常說，台灣仍保有許多日本人早已遺忘的價值觀與精神，這一點令他極為欣賞。而教會他這些的人，正是他像父親、也像恩師般敬重的故總統李登輝。她說，「如果不怕誤解讓我放膽說的話」，或許安倍晉三心中一直憧憬著李登輝所展現出的，那種已經在日本消失了的日本人精神。

安倍昭惠表示，日本有句老話「遠親不如近鄰」，套用在日台關係上，日本與台灣雖然是不同的國家，彼此可說是「他人」，但在許多關鍵時刻卻總能互相扶持，可謂是比親戚還親的「近鄰」，當然台海局勢緊張時，美國的支援非常重要，但更重要的是日台作為「鄰人」，彼此的關係應當更加緊密。

針對安倍晉三擔任首相期間對台日交流的貢獻，安倍昭惠表示，安倍晉三擔任首相的2010年代，日台間簽署了數十項備忘錄，包括漁業協定、租稅協定、投資協定等等；也有人說，與其放著日台之間沒有正式外交關係而不能簽FTA，不如像堆積木那樣一塊一塊疊上去，就算沒有FTA這個名目，也能達成實質效益。

安倍昭惠表示，若日本與台灣能重視人與人之間的連結，發揮彼此的智慧，就有很多問題能迎刃而解。

針對醫療與公衛方面的日台互助，安倍昭惠表示，台灣在2020年初疫情時，送給日本的口罩與防護衣對日本醫療前線帶來莫大幫助，而當台灣疫苗短缺時，安倍晉三曾說「無論如何都要讓台灣拿到疫苗」，因此四處奔走努力促成，而安倍晉三想為台灣盡一份心力的想法，確實傳達到台灣各方，而如今台灣仍未能加入世界衛生組織（WHO），但也希望至少仍讓台灣以觀察員身分參與。

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今年適逢第二次世界大戰結束80週年，安倍昭惠表示，正是深思許多事情的好時機，安倍晉三過去曾說「台灣有事，就是日本有事」，她以自己的角度理解這句話，也許她真正的意思是「台灣無事，就是日本無事」，乍聽之下理所當然，但她漸漸會想「台灣平安，日本也會平安」。

安倍昭惠表示，安倍晉三會說出「台灣有事，就是日本有事」，是因為安倍晉三愛日本、愛台灣，真心希望區域能和平，也懇請大家集結彼此的智慧，讓安倍晉三與她心中共同祈願的日台關係更加深厚、區域穩定，能夠早日實現。（編輯：蘇龍麒）1140419