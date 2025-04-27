中一中校慶 總統：保護2300萬人飯碗拚經濟為優先

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統賴清德今天與台中市長盧秀燕等人同台，出席台中一中110週年校慶活動。總統說，他有3項使命，包括延續國家的生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國；保護全體國人生命財產安全；保護2300萬人的飯碗，拚經濟為優先。

總統府晚間發布新聞稿指出，賴總統下午出席「台中一中110週年校慶暨台中市台中一中校友會成立50週年聯歡晚會」。立法院副院長江啟臣、教育部次長張廖萬堅，立委何欣純、黃健豪、謝衣鳯，與盧秀燕等人出席。

賴總統指出，他有3項使命。第一、延續國家的生存發展。有主權才有國家，有台灣才有中華民國。他秉持前總統蔡英文的4個堅持：永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

總統表示，他的第二項使命是保護全體國人生命財產安全。他的目標是追求和平，和平無價，戰爭沒有贏家，大家對和平固然有理想，但是不能夠有幻想，所以他提出了和平四大支柱行動方案。

他說，第一根支柱是強化國防力量，不管是對外軍事採購或是發展國防工業，力量一定要強。第二根支柱是發展經濟，經濟不但要好，還要有韌性，不能把所有雞蛋放在同一個籃子裡面，要立足台灣、布局全球、行銷全世界。

總統指出，第三根支柱是跟民主友盟國家肩並肩，發揮威懾力量，用實力取得和平，讓威權主義不敢輕舉妄動、做出錯誤判斷。第四根支柱是穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

總統說，台灣是一個熱愛和平與民主，也有與人為善的社會，過去不論是台南地震、新北粉塵爆、高雄市氣爆，甚至是日本的地震、中國大陸的颱風地震等，台灣人民都慷慨解囊。台灣人民熱愛和平，因此只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，並透過交流合作，謀求兩岸和平共榮發展。

總統表示，他的第三項使命是要保護2300萬人的飯碗。俗話說，「要顧佛祖，要先顧腹肚」，經濟還是最重要的，因此他率領的團隊以拚經濟為優先。

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總統說，他在520就職演說時提出了3大方向。第一個方向是「前瞻未來，智慧永續」，要善用科技，進行數位跟淨零雙軸轉型，讓國家可以升級、進步。第二個方向是「競逐太空、探索海洋」，台灣是海洋國家，一定要善用海洋資源讓經濟產業更廣、更大，下一個世代是太空的時代，利用發展太空進行次世代通訊，也讓經濟產業可以持續發展。

總統指出，第三個方向是改善台灣的投資環境，讓企業根留台灣，同時跟外國簽訂投資保障協定，協助企業布局全球，讓產品可以行銷全世界。不僅要照顧大企業，中小微型企業也要照顧，獲得經濟果實，也要照顧社會弱勢。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140427