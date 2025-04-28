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台派團體籲政府正視舊金山和約 避免台灣認同錯亂

2025/4/28 14:43（4/28 15:01 更新）
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台澎黨、台灣基進、台聯等28日上午在立法院舉行「73年了，只有舊金山和約，沒有中華民國（台灣）」聯合記者會，台灣基進黨主席王興煥（右）等人出席。中央社記者謝佳璋攝 114年4月28日
台澎黨、台灣基進、台聯等28日上午在立法院舉行「73年了，只有舊金山和約，沒有中華民國（台灣）」聯合記者會，台灣基進黨主席王興煥（右）等人出席。中央社記者謝佳璋攝 114年4月28日
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（中央社記者林敬殷、實習記者朱英鳳台北28日電）今天是「舊金山和約」生效73週年紀念日，多個台派團體表示，舊金山和約的效力仍然存在，因此，台澎地位依舊未定，呼籲政府應正視和約的存在和意義，避免以台灣光復讓中華民國政府取得台澎領土的主權，導致台灣住民產生錯亂的族群認同。

台澎黨、台灣基進、台聯等台派團體今天在立法院舉行「73年了，只有舊金山和約，沒有中華民國（台灣）」記者會。

台澎黨主席鄭自才指出，中華民國政權對台灣國際地位的重視程度不足，在歷史教育、社會教育中刻意忽略舊金山和約的存在與意義，不斷刻意強調在國際法上僅具有聲明書效力的開羅宣言、波茨坦宣言和降伏文書（日本於1945年9月2日在美國海軍戰列艦密蘇里號上所簽署投降文件），以「台灣光復」讓中華民國政府取得台澎領土的主權，導致台灣住民產生錯亂的共同體認同、族群認同與身分認同。

鄭自才提出3點訴求，首先，應在課綱中依據國際法規，正確說明舊金山和約所產生的法律效力及造成的影響；其次，應該停止以3份國際法上沒有轉移領土主權效力的文書，做為台灣光復大內宣的依據；最後，外交部應撤下宣稱中華民國基於台灣光復，擁有台澎領土主權的說詞，改寫或刪除與1945年台灣光復有關的內容。

鄭自才說明，舊金山和約效力依舊存在，台澎地位依舊未定，台澎人始終具有自決建國的權利，不存在中華民國（台灣）這個國家，也可以避免中華人民共和國以繼承中華民國為藉口，正當化中國非法武統侵略台灣。

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台灣基進主席王興煥表示，若加強中華民國光復台灣的歷史敘事，恐會造成台灣認同混亂，在國際中難以辨識「兩個中國」，以及延續中華民國政權跟中華人民共和國政權的內戰史觀，為台海帶來不穩定和戰爭。

台灣團結聯盟主席周倪安強調，舊金山和約明確規定，日本放棄對台灣、澎湖的一切權力，但並沒有說明台灣的主權要交給誰，留下一個灰色地帶，希望政府誠實面對台灣在國際上的歷史，並要求民進黨正視舊金山和約的存在和意義，停止在課綱內用2個宣言和文書，做為台灣光復的主張，也要求教育部撤下以其為基礎的台灣地位說帖。（編輯：林克倫、張若瑤）1140428

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