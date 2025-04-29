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駐以代表接受專訪：台堅守民主、反制中共併吞野心

2025/4/29 09:04（4/29 09:23 更新）
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駐以色列代表李雅萍（左）於28日接受全球知名媒體平台Visegrád 24專訪，針對台灣面臨的國際挑戰提出深入分析，強調台灣參與國際組織的正當性，並重申台灣堅定捍衛民主體制的決心。（駐以色列代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 114年4月29日
駐以色列代表李雅萍（左）於28日接受全球知名媒體平台Visegrád 24專訪，針對台灣面臨的國際挑戰提出深入分析，強調台灣參與國際組織的正當性，並重申台灣堅定捍衛民主體制的決心。（駐以色列代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 114年4月29日
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（中央社記者賴素芬特拉維夫28日專電）駐以色列代表李雅萍接受全球知名媒體平台Visegrád 24專訪，指中共加劇對台威脅，只會強化台灣捍衛民主的決心。她揭露中共扭曲國際法理、聯手威權國家衝擊全球秩序，呼籲民主國家夥伴團結反制，堅守台灣與全球和平繁榮。

李雅萍於28日接受全球知名媒體平台Visegrád 24專訪，對於台灣面臨的國際挑戰提出深入分析，揭發中共在全球地緣政治的真面目，強調台灣參與國際組織的正當性，並重申台灣堅定捍衛民主體制的決心。李雅萍在專訪中指出中共對台文攻武嚇，舉凡共機艦以灰色地帶手段迫台，中方並挾其市場規模為要脅，逼台灣就範。

李雅萍說，面對中國日益升高的複合式威脅，台灣不會退縮，反而更加堅定守護自由民主價值。她指出，中國對台軍事與經濟威脅，包括灰色地帶手段、經貿施壓，尤其刻意扭曲聯大第2758號決議，以及想方設法合理化併吞台灣的軍事行動，只會強化台灣捍衛民主的決心。

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此外，李雅萍說，中國奪台的野心只是其擴張計畫的第一步，後續將意圖改變整個太平洋、歐洲及中東地區的國際秩序。她強調，中國與伊朗、俄羅斯結盟，對民主國家發動認知戰，試圖削弱民主體制。面對威權國家不斷挑戰，台灣呼籲全球民主國家加強合作，反制中國威脅，守護民主台灣，也守護全球半導體及關鍵科技供應鏈、國際貿易運輸暢通，維繫世界和平與經濟繁榮。

此次專訪由擁有全球130萬名追蹤者的Visegrád 24創辦人湯普森（Stefan Tompson）親自訪問，揭露中共在全球地緣政治的真面目。（編輯：張芷瑄）1140429

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