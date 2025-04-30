立院初審災防法 強化災防教育因應複合型天災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）極端氣候等造成的天災已非單一型態，而是轉為複合型天災，傳統防災資訊需與時俱進。立法院內政委員會今天初審通過災害防救法部分條文修正草案，增訂應在平時強化災防教育專業知識培養。

立法院內政委員會上午邀內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章等人列席，繼續審查災害防救法部分條文修正草案。

國民黨立委丁學忠提案，複合型天災形態頻傳，過往傳統防災知識需與時俱進、配合更新。為求防災準備更加完備，初審通過條文新增，應在平時強化災防教育的專業知識培養。

另外，目前廠區外的地下工業管線是採中央立法監督、地方執行檢查監理，並配合業者自行負責管線安全維護。以高雄市為例，訂有工業管線管理自治條例、工業管線監理檢查費收費辦法等。

民進黨立委賴瑞隆提案增訂，工業管線災害防救業務計劃由行政院審議後，送立法院備查；工業管線的運作、安全、維護、管理、監督及災害防救等事項，應以專法定之。

在協商時，經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬表示，對於工業管線是否制定專法，行政院已在民國106年決議回歸地方自行管理，宜蘭縣府也將廢管，未來只剩高雄市政府有工業管線，且已訂有自治條例，因此希望維持原條文。

馬士元說，災防法共訂有22種災害，目前災害防救計劃都是在行政機關審議完後由行政院公告，沒有到立法院備查的程序，如果只針對工業管線災害單獨送立法院備查，會與其他災防計劃有不同作法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬士元表示，工業管線是否要訂專法，是由經濟部主管。像地震就沒專法，如果每個災害都要訂專法，災防法會變很龐大。內政部建議用附帶決議方式，請經濟部研議。

經協商後委員會通過附帶決議，請內政部、經濟部就工業管線運作、安全、維護、監督及災害防救等事項，應積極針對立專法議題進行研議，相關監管資訊應適度公開揭露。（編輯：萬淑彰）1140430