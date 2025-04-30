政院擬提青年基本法 每4年制定青年白皮書

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院會明天將討論、通過「青年基本法」草案。行政院政務委員史哲指出，草案是基本法不是作用法無強制性，但有宣示意味，明定各級政府制定政策時要建立青年參與機制、支持青年返鄉，以及中央政府須4年制定一次青年白皮書等。

行政院會明天將討論、通過教育部擬定的青年基本法草案，史哲下午對媒體指出，立法院會今年初三讀通過壯促法，也讓如何協助青年世代等議題備受關注，經過蒐集學者、專家、地方政府等意見後，明天將推出青年基本法草案。

史哲說，草案為基本法不是作用法，沒有強制性，但有宣示基本價值的意味，草案共28條，參酌各國普遍規範，將年齡以18歲至35歲作青年定義，不過其他部會若在各項政策上有該政策所明定年齡，基本法也不會強制要求統一。

對於草案重點，史哲說，草案明定政府制定政策時，要建立青年參與機制，保障青年參與權，要求各級政府政策制定要考慮青年觀點；草案也要求政府要採取具體措施，保障青年享有環境永續，「要考慮活得最久的青年未來會不會享用到，不能部分人的世代就享用殆盡」。

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此外，史哲指出，草案也規範，政府對青年返鄉應提供必要協助，且應採取具體措施促進青年身心健康、預防物質濫用、強化數位社會防治、支持非營利青年團體、4年須制定一次青年白皮書，以及在行政院成立青年事務發展會報，由行政院長召集。

不過，現行已有行政院青年諮詢委員會，媒體關注未來與會報分工如何界定，史哲表示，青年事務貫穿各部會，因此透過會報把決策提高到最高層級，委員會是諮詢性質，會報則是政策決策處。（編輯：翟思嘉）1140430