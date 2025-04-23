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賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮
首頁 / 政治

立委與青年團體籲教育部 青年基本法納18歲公民權

2025/4/23 11:48
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（中央社記者林敬殷台北23日電）教育部版的青年基本法草案預告期滿，民進黨立委范雲、吳沛憶今天與多個青年團體舉行記者會，呼籲教育部應將18歲公民權納入青年基本法版本，並完善目前青年參與機制的設計不足之處。

民進黨立委范雲、吳沛憶今天上午在立法院與台灣青年世代共好協會召開「18歲公民權最後一哩路，完善青年基本法參與機制」記者會，政大法律系副教授林佳和、台灣青年民主協會、EdYouth台灣一滴優教育協會、台灣少年權益與福利促進聯盟受邀出席。

范雲表示，教育部提出部版青年基本法，呼籲教育部能進一步考慮把青年團體兩大意見，即「18歲公民權」及「青年參與機制」納入青年基本法。

范雲說，青年基本法是要落實世代正義，改善青年過去無法參與及影響公共事務困境，民法已將成年年齡調降到18歲，公民投票法也將年齡門檻定在18歲；此次教育部版的青年基本法將18歲以上定為青年，但若選舉權無法得到保障將是殘漏的，應該在這次青年基本法立法時納入18歲公民權，完整青年基本法的立法目的。

台灣青年世代共好協會副理事長林思愷說，目前教育部提出的青年基本法草案，還存在許多挑戰。修憲雖然是18歲公民權的直接手段，但並非唯一手段，青年基本法的公共參與權利，應積極處理選舉、罷免等公共權利，達到法定18歲年齡規範，讓18歲以上青年都可以完整參政權。

吳沛憶指出，不少政治人物在選舉時都會說，請為未來投票、請為下一代站出來，下一代就是青年世代，除了要支持青年世代權益，更要支持青年世代權益由青年來發聲。

吳沛憶說，18歲公民權在上次修憲未通過公民複決門檻，實現18歲公民權比選上總統還要困難，期盼此次青年團體的倡議，能透過立法方式加速18歲公民權的實現。此外，教育部版青年基本法草案，在保障青年參與、青年發展事務會報的召開頻率等，也有所不足。

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政大法律系副教授林佳和表示，歐洲國家目前正密切討論降低選舉權的年齡，但歐洲討論是降到16歲，歐洲在1970年代就完成降到18歲，台灣的公民權利發展雖然較晚，但也晚太久。

林佳和指出，憲法是限制國家公權力行為，保護人民行使自由跟權利的憑藉、手段與界線。從實質憲法角度看，投票年齡下修為18歲，更有利於人民自由權利行使並擴大憲法權利的內涵，降低年齡不但可行，也不會有法律所顧慮問題。（編輯：林克倫）1140423

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