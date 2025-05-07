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加拿大卸任官員：台灣是加國外交拼圖重要一塊

2025/5/7 16:02
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（中央社記者程愛芬溫哥華6日專電）面對美國經濟脅迫，加拿大正積極尋求更多國際合作夥伴，有兩名加拿大卸任官員陸續發表文章，稱台灣是加拿大地緣政治拼圖的重要一塊，加台聯盟不可或缺。

加國主流媒體「環球郵報」（The Globe and Mail）2日刊出加拿大樞密院前助理秘書長葛林（Martin Green）的評論文章，題為「強化與台灣關係是加拿大地緣政治拼圖的重要一塊」（Strengthening Canada’s relationship with Taiwan is a crucial piece of our geopolitical puzzle）。

葛林認為，加拿大與美國、中國、印度、俄羅斯等多國關係緊張，正積極應對地緣變局並調整外交策略，而「台灣是理念相近夥伴，是重塑加拿大外交布局拼圖的重要一塊」。

葛林去年參加「加拿大國安事務訪問團」訪問台灣，親眼見證台灣的韌性，幾十年來抵抗中國侵略野心的堅定立場。他呼籲渥太華要持續支持台灣，除了派軍艦穿越台海彰顯國際自由航權外，「還可以在各種國際場域與台灣合作，簽署貿易協議及強化能源安全等。」

他並稱，加拿大擴展多元化海外市場刻不容緩，期盼總理卡尼（Mark Carney）領導的加拿大新內閣，能有部長訪問台灣。

他並強調，與台灣交往並不違背加國「一中政策」，亦不意味放棄與中國之間正常必要的經貿連結。他更建議加拿大公開討論「一中政策在當前國際環境下實質的意義」，稱「雖然與台灣發展更緊密關係必然會招致中共批評反對，但也將使中國正視加拿大作為印太區域參與者及貿易夥伴的地位。」

加拿大前內閣部長甘禮明（Tony Clement）今年稍早曾應邀出席台灣「玉山論壇」，擔任「智慧醫療新紀元—建構區域健康共同體」場次與談人。他感受到台灣驚人成就，讚揚「台灣活力、韌性和科技領導力令人印象深刻，不僅是印太區域的民主燈塔，更是先進製造業、半導體和人工智慧領域的龍頭。」

曾擔任過加拿大工業部長、衛生部長和國庫署長的甘禮明上個月在加國新聞評論網站The Hub，以「更強韌的加台聯盟不僅值得追求，更是不可或缺」（A stronger Canada-Taiwan alliance is not just desirable—it’s essential）發表專文。

文中提到，加拿大受到美國總統川普的脅迫，經濟面臨嚴峻挑戰，正努力發展AI產業、擴大國際貿易與投資，「擁有尖端技術及豐富投資潛力的台灣無疑是加拿大的理想合作夥伴。」

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甘禮明高度評價台灣，認為台灣對民主價值、智財權保護及貿易透明度的承諾，使其在印太區域成為比其他國家更可靠、更具策略性的合作夥伴。

如今加拿大大選塵埃落定，力拼國際經貿成為最重要的課題之一。甘禮明盼加拿大和台灣在AI供應鏈建立堅實合作夥伴關係，「透過雙邊投資協議、共同研究或AI基礎設施合作，占得先機、同蒙其利。」（編輯：高照芬）1140507

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