加拿大大選落幕 學者籲發展獨立外交強化對台往來

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（中央社記者胡玉立渥太華30日專電）加拿大聯邦大選落幕，包括史國良（Scott Simon）、諾曼（Mark Norman）等多位加拿大知名學者專家今天同聲呼籲加拿大新政府發展獨立外交政策，在對台關係方面勿「自我審查」，朝野共同加強與台灣往來。

加拿大智庫麥唐納-勞里埃研究所（Macdonald-Laurier Institute，MLI）今天與駐加拿大代表處合辦「重新思考『一個中國』政策」研討會。

駐加代表曾厚仁向中央社表示，台灣在國際間的外交孤立就是從1971年聯合國大會做出2758號決議案開始；「我們從哪裡跌倒就從哪裡站起來」，這次能在加拿大召開這場罕見的研討會，對外交人員來說是很大的鼓舞。

這場緊接在加國聯邦大選後舉辦的研討會有逾百人與會，內容著墨於加拿大和美國各自運作多年的「一中政策」與北京「一中原則」之間的明顯區別，同時自法律層面和實務層面，深入探討和破解北京持續在國際社會宣傳聯大2758號決議案製造謬誤的「法律戰」。

研討會首先由MLI資深研究員、人類學家及東亞事務專家史國良發表重量級研究報告，從多個角度探究加拿大為何必須支持「韌性台灣」。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則應邀解析華府「一個中國」政策的過去與未來。

史國良指出，加拿大作為主權國家，有權制定自己的一個中國政策並決定加拿大與台灣關係，不受外界干涉。加拿大為保護加國利益，維護台灣海峽和平安全現狀，在短期內可以採取許多強化台灣韌性的行動，為不可測事件做好準備，為台灣人民最終能依照國際法承諾，充分行使民族自決權奠定基礎。

史國良指出，加拿大在對台關係方面有必要停止「自我審查」；為維護區域和平，加拿大不但有必要強化對台關係，還應與日本和其他受到中華人民共和國威脅的周遭國家加強往來。加拿大甚至可以考慮與台灣合組海岸防衛隊、共同合作救援其他國家，用各種以前沒有想過的方式強化合作與連結。

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參與座談的加拿大軍事專家、前皇家海軍司令諾曼，呼應史國良的說法表示，加台國防軍事合作需要有「更實質、更具影響力」的改變。其中，加拿大海軍通過台灣海峽的行動非常重要，尤其應該加強；加台雙方還可以發展軍事教育培訓合作，在符合加拿大利益前提下，推動軍事科技合作。

同樣與會的加拿大前駐中大使趙樸（Guy Saint-Jacques）則指出，加拿大過去幾任總理在外交政策方面並沒有太多變革，加拿大需要有新外交政策，新當選的總理卡尼（Mark Carney）對當前世界局勢演變體會很深，6月在加拿大西部舉行的七大工業國集團（G7）峰會，加拿大新政府會有什麼作為，值得觀察。（編輯：唐佩君）1140501

加拿大智庫麥唐納-勞里埃研究所（MLI）與駐加拿大代表處合辦「重新思考『一個中國』政策」研討會，逾百人與會。中央社記者胡玉立渥太華攝 114年5月1日

加拿大麥唐納-勞里埃研究所（MLI）資深研究員、東亞事務專家史國良（Scott E. Simon）發表重量級研究報告，內容從多個角度探究為何加拿大必須支持「韌性台灣」。中央社記者胡玉立渥太華攝 114年5月1日