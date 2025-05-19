總統以併購喻兩岸互動遭在野黨質疑 綠：勿斷章取義

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（中央社記者林敬殷台北19日電）總統賴清德日前受訪，以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，引來在野黨批評。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴總統一再強調與中國互動的核心，一定要對等及確保國家尊嚴，藍白兩黨不用急切操作政治口水、帶風向，一再曲解，就涉及斷章取義。

賴總統日前接受網路節目「敏迪選讀」專訪中指出，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司（台灣）」，「你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分」。

對於國民黨主席朱立倫質疑「是要準備賣台嗎？」吳思瑤表示，藍白兩黨不需要帶風向，急切操作政治口水，應聆聽專訪全文。賴總統在專訪中表達，與中國的各項互動，包括經貿往來，都一定是要對等，確保國家尊嚴，這是賴總統最在乎，也一再強調的核心。

吳思瑤說，但藍白兩黨選擇偏聽、曲解、帶風向，藍白批判前，應先看完專訪內容才公允，否則是斷章取義。

此外，針對近日各項針對賴總統就職一週年的民調數字，吳思瑤說，賴總統的民調滿意度，有高有低，不同的民調差距很大，執政團隊都會用嚴肅態度納為參考，也希望爭取更多人民認同。但是，藍白立委在520前，藉由民調操作攻擊政府、打擊賴總統，藍白應先反求諸己。

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有媒體追問，相關民調顯示，民眾對經濟、關稅問題最不滿意，更期待內閣改組，吳思瑤表示，美國推動的對等關稅政策，是各國執政黨的燙手山芋。到目前為止，行政團隊化險為夷、轉危為安，對外的對美談判，目前收到都是相當正面的訊息，對內更負責任提出新台幣4100億元特別條例與特別預算，窮盡一切努力協助產業、照顧民生，從短期因應經濟衝擊，到長期的國家經濟轉型，行政團隊努力做到比好更好。

吳思瑤說，政府對外及對內的努力，也不能漏掉國會的支持，若在野黨一再杯葛特別條例及特別預算，惡砍顧產業的撥補台電1000億元，及1500億元國土安全韌性，藍白將成為為難國家的元凶。（編輯：蘇志宗）1140519