加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
央行副總裁：主權基金不應由央行主導 不宜無償撥用外匯存底
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 政治

賴總統就職週年 盧秀燕建議把人民放在第一位

2025/5/21 12:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中21日電）總統賴清德就職滿一週年，昨天在總統府發表談話。台中市長盧秀燕今天表示，她注意到賴總統的理念與路線有調整，提醒要把人民放在第一位，把政治放在最後，這是基層的聲音。

盧秀燕今天到台中大里區出席學校活動接受媒體聯訪時表示，賴總統才當選就職一年，多給他一點時間，她也注意到，賴總統最近的理念和路線有在調整，包括兩岸關係、朝野關係，「我們可以多觀察一下」。

盧秀燕說，她也善意地提醒賴總統，還是要把人民放在第一位，把政治放在最後、以民為念，真正做到國泰民安，這是基層的聲音。

google news透過 Google News追蹤中央社

日前有媒體公布施政民調，結果顯示有超過7成市民對盧秀燕的施政表示滿意，媒體詢問她對於民調的看法，盧秀燕說，謝謝市民給她的好民調，不過民調看看就好，不要在意，認真做事比較重要。

賴總統就職滿一週年，昨天在總統府以「迎風轉型 穩健前行」為題發表談話，他宣布將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提。（編輯：龍柏安）1140521

#台中市
#賴清德
#盧秀燕
#總統府
盧秀燕
中市府指中火火力全開 民進黨團質疑造謠帶風向泰國駐台代表拜會 盧秀燕盼加強經貿合作
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
向在野黨魁國安簡報 蔡明彥：形塑威脅共同認知
65
更多編輯台推薦新聞：