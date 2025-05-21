賴總統就職週年 盧秀燕建議把人民放在第一位

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（中央社記者蘇木春台中21日電）總統賴清德就職滿一週年，昨天在總統府發表談話。台中市長盧秀燕今天表示，她注意到賴總統的理念與路線有調整，提醒要把人民放在第一位，把政治放在最後，這是基層的聲音。

盧秀燕今天到台中大里區出席學校活動接受媒體聯訪時表示，賴總統才當選就職一年，多給他一點時間，她也注意到，賴總統最近的理念和路線有在調整，包括兩岸關係、朝野關係，「我們可以多觀察一下」。

盧秀燕說，她也善意地提醒賴總統，還是要把人民放在第一位，把政治放在最後、以民為念，真正做到國泰民安，這是基層的聲音。

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日前有媒體公布施政民調，結果顯示有超過7成市民對盧秀燕的施政表示滿意，媒體詢問她對於民調的看法，盧秀燕說，謝謝市民給她的好民調，不過民調看看就好，不要在意，認真做事比較重要。

賴總統就職滿一週年，昨天在總統府以「迎風轉型 穩健前行」為題發表談話，他宣布將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提。（編輯：龍柏安）1140521