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蕭旭岑：想選總統者若不選黨魁 朱立倫仍可能扛責

2025/5/26 13:25
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨主席今年改選，黨主席朱立倫稱期待順利交棒。國民黨團首席副書記長羅智強今天說，大家會有智慧決定未來誰領導；馬英九基金會執行長蕭旭岑說，若想選總統的人，最後沒表態投入黨主席選舉，朱立倫還是有可能會繼續參選。

國民黨今年將改選黨主席，台中市長盧秀燕受到不少勸進，呼聲相當高。朱立倫在接受聯合報專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告、9月改選、10月交接，並表示非常期盼順利交棒。

蕭旭岑今天接受廣播專訪表示，國民黨需要黨政結合在一起，若今天要選總統的人也兼主席的話，比較能整合未來選舉的資源、論述。過去兩次總統選舉，都證明黨主席跟總統候選人不是同一人，必然會有許多問題。

蕭旭岑認為，不管是盧秀燕或其他人，有志想參選總統，來選國民黨主席都是好事；但如果想選總統的人沒有表態，現在國民黨面臨內外交迫的情勢下，朱立倫還是有可能會扛下責任，繼續參選。

蕭旭岑也認為，朱立倫現在不可能宣布不參選黨主席，否則要如何繼續領導，目前大罷免二階段的結果尚未出爐，如果主帥說不選了，黨中央團隊的士氣就會潰堤，尤其地方黨部有許多人都被羈押，朱立倫也不能做這樣的宣示，但可以說若有適當的人選，願意交棒。

蕭旭岑表示，若大罷免被民進黨得逞，朱立倫也沒有辦法連任，大罷免的結果跟過程將考驗朱立倫，也會延續到2026年九合一選舉，以及2028年總統副總統與立委選舉。

羅智強受訪時表示，國民黨是個大家庭，朱立倫過去的辛苦大家都看在眼裡，相信大家會有智慧，共同決定未來領導的大家長。國民黨要先團結，一起過大罷免這關，守住民主制衡的力量，不管是誰來參選黨主席，自然會有更好的方向。

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此外，針對總統賴清德提出17項國安因應策略，有媒體引述行政院人士說法稱行政院正加速修法作業。羅智強說，賴總統不妨宣布恢復「三不」，包括不接觸、不談判、不交流，讓兩岸回到戰爭對立的時代，所有交流都是滲透、賣台，直接訂法律比較快，不用那麼多麻煩的迂迴。

羅智強表示，讓兩岸斷絕往來，就像賴總統過去反對兩岸直航，說是「木馬屠城」，但直航也10幾、20年了，木馬好像還沒來，屠城也沒發生，賴總統是不是先把直航斷了，兌現當年自己對國家安全的憂心，展現捍衛國家安全的決心。（編輯：萬淑彰、楊凱翔）1140526

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