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朱立倫表態盼黨主席交棒 張善政：應意指盧秀燕

2025/5/26 13:40
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國民黨主席朱立倫接受專訪談到黨主席改選時，他表態「非常期盼順利交棒」。桃園市長張善政今天表示，尊重朱立倫個人意願，至於人選「應該是意指台中市長盧秀燕。」

朱立倫接受聯合報專訪時談到國民黨主席改選時程，他指出，目前改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。

張善政上午列席桃園市議會第3屆第5次定期會市政總質詢，會後接受媒體聯訪。媒體詢問對於朱立倫說法的看法，張善政回答，「這是他個人的意願，我們當然尊重」。

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朱立倫在專訪中提到，國民黨目前有4名優秀的直轄市長，每一名都是最優秀的人才，國民黨的人才培養本來就是一棒接一棒，直轄市長一定是非常關鍵的人才培育，也是未來競逐大位非常關鍵的基礎。

媒體追問，張善政有沒有意願。對此，張善政表示，朱立倫應該是意指盧秀燕，他認為黨主席不管是誰、什麼人，只要透過國民黨程序選出來，當然都支持。（編輯：戴光育）1140526

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