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挺盧秀燕接黨主席 鍾東錦：國民黨別再溫良恭儉讓

2025/5/26 14:27（5/26 15:16 更新）
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國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時表態「期盼順利交棒」。苗栗縣長鍾東錦（圖）26日公開力挺台中市長盧秀燕接棒，並稱藍軍不該再溫良恭儉讓，認為現在黨員、尤其檯面上人物，應勇於表達想要支持的對象。中央社記者管瑞平攝 114年5月26日
國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時表態「期盼順利交棒」。苗栗縣長鍾東錦（圖）26日公開力挺台中市長盧秀燕接棒，並稱藍軍不該再溫良恭儉讓，認為現在黨員、尤其檯面上人物，應勇於表達想要支持的對象。中央社記者管瑞平攝 114年5月26日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時表態「期盼順利交棒」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦今天再公開力挺台中市長盧秀燕接棒，並稱藍軍不該再溫良恭儉讓，大家應勇於表達支持的對象。

大罷免牽動國民黨主席改選，朱立倫接受媒體專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。

向來以藍營大兵自居的鍾東錦4月與台中市長盧秀燕同台出席中部5縣市企業座談會，曾當面支持盧秀燕參選黨主席，他今天接受媒體訪問，再度表達力挺。

鍾東錦指出，朱立倫擔任黨主席期間，碰到國際情勢緊張、國內朝野競爭鬥爭激烈，領導國民黨很是辛苦，能把國民黨立法委員席次大幅提高，地方選舉國民黨縣市長也增加不少，這點值得讚許。不過有些事難免也會有疏漏，例如對於此次大罷免的因應，前台中市長胡志強也認為，民進黨能做的都做了，反觀國民黨可能沒有好好準備。

鍾東錦表示，政治沒有永遠的對錯，時間到了，有更恰當的人選接棒也不是壞事，他個人仍覺得盧秀燕是非常恰當的人選。

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鍾東錦說，從幾次參與中部8縣市會議，觀察盧秀燕擔任市長各方面市政做得很好，講話非常得體、對時事反應迅速，因應國內政黨、朝野鬥爭得如此厲害，國民黨需要一個反應更快速的部隊和黨內閣來帶領整個黨，可能會更好。

鍾東錦也提到，以前藍軍大家都溫良恭儉讓，「這是不對的」。他認為，現在黨員、尤其檯面上人物，應該勇於表達想要支持的對象，當大家都站在一邊時，黨內競爭就不會那麼激烈，這時候可用推舉方式，推舉出一位最恰當的領導人，反而黨內競爭的力道會變小，不會製造黨內的仇恨，這樣才能更加團結。（編輯：李錫璋）1140526

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