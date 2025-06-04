羅智強否認打騷擾電話擬提告 柯建銘：誣告有刑責

（中央社記者劉冠廷、林敬殷台北4日電）國民黨立委羅智強遭罷團指於黨團協商時打電話騷擾民進黨團總召柯建銘，羅智強昨天宣布對罷團提告，求償新台幣100萬元，他今天進一步說，已委託律師，加告柯建銘，同樣求償100萬元，凡造謠者，必須付出代價。

柯建銘上午接受媒體訪問時表示，誣告是有罪的，羅智強用別人的手機打給他，從他手機會反映出誰打的。媒體追問，「你知道是他打的？」柯建銘說，他講得很清楚，男子漢敢作敢當，不要愈扯愈遠，誣告是有刑責的。

羅智強昨天透過臉書表示，罷團造謠他在朝野協商時，以「無聲電話」騷擾柯建銘，但他根本沒有柯建銘的電話號碼，也從未打電話給柯建銘，何來打電話、無聲騷擾之說；他已正式委請律師，對罷團提起訴訟，求償100萬元。

羅智強今天再度透過臉書表示，柯建銘受訪時，公然聲稱「他很確定是我打的」，指控他干擾朝野協商。他本來以為柯建銘在開玩笑，並不打算計較，但如今公開再講一次、正式造謠一次，那就是蓄意毀謗，所以，「沒別的話好說，就是告。」

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羅智強說，到底有沒有打電話給柯建銘，其實極好釐清，只要一對通聯紀錄，一翻兩瞪眼。更可笑的是，罷團說是「未顯示號碼」打的，結果卻一口咬定是他打的，難不成跟民進黨立委王義川一樣，有辦法監控手機訊號。

羅智強認為，這種自相矛盾、毫無邏輯的低級謊言，罷團與柯建銘卻要大張旗鼓地操作，目的無非就是抹黑、毀損他名譽、詆毀他適任立委的資格。所以他加告柯建銘，求償100萬元，凡造謠者，必須付出代價。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1140604