矢板明夫曝籌辦演唱會頻遭打壓 曹興誠盼大罷免成功

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）印太戰略智庫執行長矢板明夫發起「挺自由愛台灣」公益演唱會，他表示籌備期備受打壓，更需要演唱會鼓舞士氣；同場出席的曹興誠則期許：「大罷免全罷掉，我們再來慶祝。」

「挺自由愛台灣」公益演唱會今晚在台北國際會議中心登場，印太戰略智庫執行長矢板明夫致詞時表示，他是這次演唱會發起人，從籌備期間開始、就受到了各種干擾和打壓：答應參加的藝人因贊助商壓力而中途退出、本來要演唱的歌曲版權方卻突然宣布不能授權等，「這些雜音大部分還是對岸，但也有一些是來自台灣內部，這絕不是個案。」

矢板明夫說，前幾天在台灣舉辦的運動會上演唱的歌曲，「台灣」兩個字竟然被消音，這說明今天的台灣在某種意義上並不自由，所以更需要辦這麼一場演唱會來鼓舞士氣。

矢板明夫感謝大家為捍衛台灣自由付出這麼多努力，挺自由、愛台灣的路非常漫長，前途還有很多坎坷和困難，一起繼續努力。

聯電創辦人、反共護台志工聯盟志工曹興誠也出席演唱會力挺，他表示，對中共而言，有民主跟自由就是威脅，全世界沒有人願意看到中共武力吞併台灣，全世界都願意幫忙，「前提是我們要幫自己，如果自己都要投降賣台，那無人可幫，自助才能人助，大罷免一定要成功。」

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曹興誠表示，台灣的民主自由不容被剝奪；而大罷免成功後全世界都將對台灣另眼相看，他強調，現在距離大罷免三階投票還有時間，讓大家集合力量、努力拉票，「希望全部罷掉，每個階段都會成功，我們再來慶祝。」

「挺自由愛台灣」公益演唱會邀請楊烈、黃明志、王彩樺等卡司開唱，還有閩南狼演唱原創歌曲「守護台灣，拒絕統戰」，並發表全新創作「六四微光」；日本視障音樂家、日本前首相安倍晉三支持者大山桂司也登台獻唱台語歌望春風、歌唱自由的日本流行歌「藍色列車」。（編輯：龍柏安）1140604