考試院秘書長劉建忻突暈眩 撞倒立院備詢台意識清楚

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（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院司法及法制委員會今天審查考試院函請審議公務人員保障法部分條文修正草案等案，台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，列席的考試院秘書長劉建忻在備詢台突然暈眩，整個人往前傾倒，將備詢台撞倒。

黃國昌關心劉建忻的狀況，多次要他保重，會議主席、國民黨立委吳宗憲旋即宣布休息。劉建忻在一旁人員攙扶站起，並回到座位休息，民進黨立委王義川、國民黨立委羅智強也上前關心，劉建忻意識清楚。

劉建忻坐在椅子休息、喝幾口水，頻頻向在場立委道歉，立法院醫護室人員到場詢問劉建忻狀況，劉建忻則說沒問題。

吳宗憲說，身體健康為第一優先。劉建忻表示，他很抱歉，因為個人身體狀況妨礙議程。吳宗憲指出，這絕對不是任何人有不對，如果有問題可以隨時提出。

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會議暫停5分鐘許恢復開會，黃國昌繼續質詢，他建議讓劉建忻離席休息。劉建忻表示，沒有關係，也謝謝立委（委員會）讓他坐著。吳宗憲再次請劉建忻注意身體狀況，若有不舒服一定要提出。目前委員會繼續質詢中，劉建忻依序回應立委質詢。

待國民黨立委翁曉玲質詢結束後，吳宗憲再次詢問劉建忻是否考慮請假，劉建忻回應，請讓他把這個任務完成，如果不舒服再告假，身體應該有慢慢恢復。（編輯：潘羿菁）1140605