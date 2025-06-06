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藍白拚軍人加薪三讀 綠：肉桶修法救罷免

2025/6/6 12:48（6/6 13:18 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林敬殷台北6日電）立法院會今天預計將處理國民黨團所提國軍加薪修法提案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白一手惡砍國防預算，一手說要提升軍人福祉，不折不扣是為了救罷免，討好特定族群的肉桶修法，且擱置攸關民生的貨物稅法修正草案，並再次封殺涉及國家安全法案。

吳思瑤上午在立法院議場前，向媒體說明立法院會議程。她表示，民進黨團始終貫徹民生優先、福國利民優先，包括朝野沒有異議，今年6月中即將到期、攸關節能家電補助的貨物稅條例部分條文修正草案，卻被藍白擺在一邊，無法在今天排審；另外就是建置台灣海洋研究量能的國家海洋科技營運中心設置條例草案，也被藍白甩在一邊。

吳思瑤說，在野黨今天變更議程依舊是具爭議性、政治操作的法案，包括民眾黨的國發基金不當投資暨管理失職調查委員會的調查報告，以及藍白聯手提案的軍人待遇相關法案，包括軍人待遇條例部分條文修正草案及國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案。

吳思瑤指出，藍白一手惡砍國防預算，一手說要提升軍人福祉，今年審查114年度中央政府總預算案時大砍國防預算，現在卻要新增新台幣400億元對軍人加薪，這不折不扣的是怕罷免、救罷免，討好特定族群的肉桶修法，由於立委不能胡亂增加政府預算支出，這又再次涉及違憲，踩到違憲的紅線。

吳思瑤表示，為軍人加薪、提升軍人福祉，總統賴清德已經在做，今年4月1日全面提升軍人待遇，民進黨執政以來，努力用國家預算提升軍人各項福利，投入250多億元，並連續4次為軍公教調薪，調幅逾13%。

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吳思瑤指出，如果真心支持國軍待遇，藍白為何揚言要刪除4100億元特別條例當中的1500億元強化國土安全韌性預算，現在卻說要花400億元為國軍調薪；她質疑，到底誰在照顧軍人，或只是「假照顧軍人之名，救罷免之實」。

吳思瑤表示，原本排定的議程，包括在程序委員會一再被擋、或在院會被復議的國安法案，如今卻無法解凍；另外是兩岸人民關係條例的「吳斯懷條款」要擴大對象的修法，以及軍公教若犯反滲透法將剝奪退休給與等修法，均被藍白阻擋無法排入議程。（編輯：林克倫）1140606

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