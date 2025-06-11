在宅醫療計畫整合需求、補助業者 115年起試辦

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（中央社記者賴于榛台北11日電）國科會明天在行政院會將報告「在宅醫療科技願景與行動」計畫，要透過跨部會整合既有計畫，力拚分散分擔醫療院所量能不足問題、搭配在宅醫療方案促成產業發展，並建立醫療院所全國照顧網路，預計明年投入新台幣10億元，從偏鄉開始試辦。

行政院會明天將討論、通過國科會報告「在宅醫療科技願景與行動」計畫，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文下午對媒體表示，總統賴清德推動健康台灣願景，衛福部也正推動健康台灣深耕計畫，政府不僅關注高齡化社會的醫療需求增加，更是希望照顧所有人的健康，也因此要推動分散式醫療、在宅醫療，並且將科技跟醫療結合。

吳誠文說，衛福部正在推動在宅醫療主要著重在急重症部分，但在宅醫療科技願景與行動則將納入所有需求者，像是有受照護需求者、有照護需求者的家屬，還有希望促進健康的一般人，政策目標是要在缺少醫護人員狀況下，用科技推進在宅醫療發展。

吳誠文表示，在宅醫療科技願景與行動目前由行政院科技辦公室協助，整合國科會、衛福部、經濟部、數發部共同規劃中，不到一年已經展開多次跨領域專家會議，並實際至偏鄉了解在宅醫療需求。

他還說，在宅醫療科技願景與行動力拚分散分擔醫療院所量能不足問題，也將關注實際需求面，再藉此搭配在宅醫療方案，促成科技產業、生技產業等發展，也要整合串接全台醫療院所，建立全國照顧網路。

至於如何鼓勵業者投入在宅醫療科技願景與行動，吳誠文指出，參與政府規劃方案的業者將可以申請補助案，照護端像是衛福部會透過健保或是相關規劃補助醫材、醫護人員等；科技產業端則會由經濟部提供相關預算，吸引照護工具廠商等，雲端服務產業應用也會有補助。

吳誠文說，目前是規劃明年投入10億元推動在宅醫療計畫，從偏鄉需求殷切的地方開始試辦，未來成功後就廣泛推動。

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實際運用部分，吳誠文提到，部分居住在偏鄉罹患慢性病的民眾，每3個月就需要長途跋涉、耗費一整天回診，且通常需家人陪診，耗費人力，未來若能透過視訊及生理資訊檢測工具，醫生就可遠距開處方；或是醫學中心與在地診所合作，讓診所醫師提著筆電就能到民眾家裡看診。

各界也關注照護機器人如何投入在宅醫療，他則說，服務型機器人不一定是人型，主要重點是協助臥病在床的病人翻身、坐起等，或者具備溝通能力，可協助連線求援等功能。（編輯：林興盟）1140611