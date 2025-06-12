何博文：影響國安零容忍 遺憾國民黨阻修法擋預算

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（中央社記者溫貴香台北12日電）民進黨副秘書長何博文今天說，為了防堵國安漏洞，總統賴清德提出國安17策略，民進黨立法院黨團積極推動國安法案修改。何博文說，影響國家安全「零容忍」，指國民黨在國會阻撓國安修法、阻擋國安預算，令人遺憾。

民進黨中央黨部今天舉辦「強化國家安全法治意識」教育訓練，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文以「提高警覺：認清中共統戰滲透風險」為題，為全體黨部工作人員授課。

民進黨發布新聞稿表示，董立文在課程中透過案例分析中共長期對國際社會與台灣的統戰滲透樣態，歸納為「親、黑、金、商、廟、團」6大管道，以及中共慣用的脅迫與恐嚇手法等，強調統戰絕不是「吃飯交朋友」，而是中共藉此發動「分化、團結、打擊、消滅」等目的，提醒所有黨工應更認識中共策略作為、培養對中國與兩岸事務的敏感度等。

何博文致詞時指出，台灣光是去年（2024），被起訴的共諜就高達64人，是3年前的3倍之多。代表隨著台灣的國際地位與經濟實力越強，中國對台灣的滲透威脅就更「無所不用其極」，因此黨工更要提高警覺。

他說，為了防堵國安漏洞，賴總統提出國安17策略，民進黨立法院黨團也積極推動國安法案修改；對涉入共諜案的前黨工或從政黨員，民進黨也立刻展現嚴正態度嚴處，後續更針對相關機制展開嚴格補強。

何博文表示，依據賴清德曾於中常會中明確裁示，採取「建立黨公職與黨工赴中港澳或與中國人士接觸的事前報備、事後報告機制」、「中央黨部與地方團隊舉辦定期課程與講座，強化國安法治意識教育」與「加強對黨籍立委與縣市議員助理國安意識教育」等3大作為應對。

何博文並針對近期的「共諜案」事件表示，由於相關案件已進入司法程序，將尊重司法調查；但對於相關涉案人士，黨已立即循程序開除黨籍，並推動訂定內規、舉辦教學訓練等積極作為，民進黨會用更嚴格標準自我要求，影響國家安全「零容忍」。

何博文指出，民進黨已經針對中共滲透威脅展現積極作為，相較之下，國民黨到目前為止對反制中共滲透等相關措施仍是停滯不前、左支右絀，甚至還在國會阻撓國安修法、阻擋國安預算，令人遺憾。

他表示，民進黨會繼續加強國安教育，希望所有黨工都加強對中共統戰滲透的警覺與認識，避免掉入中共陷阱，勉勵大家能繼續做「守護台灣民主第一品牌」。

中國事務部主任吳峻鋕表示，未來除了將協助有需要的地方團隊舉行教育訓練課程以外，也會持續邀請對國家安全或中共滲透等領域的專業學者，透過內部課程或公開座談等方式，社會都能正確、全面的「識讀中國」，認清風險並提高警覺，避免成為中共的棋子。

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吳峻鋕指出，未來「強化國安法治意識」也將比照資訊安全、性別平等與職場安全等項目，成為每位黨工的「必修課」，以體現民進黨作為執政黨與「守護台灣第一品牌」的使命與精神。

吳峻鋕說，國家安全不分政黨，需要全民共同防治並提高危安意識，希望國民黨與民眾黨，面對中共統戰滲透威脅應拿出具體作為，不要只會「擺爛裝死」，也勿繼續在國會「為虎作倀」阻撓國安法案、阻擋國安預算。（編輯：蘇志宗）1140612