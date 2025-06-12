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柯文哲延押抗告高院駁回 民眾黨批荒謬至極難以信服

2025/6/12 17:46（6/12 17:58 更新）
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前台北市長柯文哲（中）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北12日電）高院今天駁回前民眾黨主席柯文哲等人對延押所提起的抗告。對此，民眾黨表示，高院裁定荒謬至極，令人難以信服，民眾黨將以具體行動支持柯文哲，絕不會屈服於民進黨政府濫用司法整肅政敵的卑劣行徑。

北院審理京華城等案，裁定前民眾黨主席柯文哲等4名被告延押禁見2個月。柯文哲等4人不服提起抗告，台灣高等法院今天認定4人確實有羈押禁見必要，駁回確定。

民眾黨今天透過聲明表示，在毫無證據、毫無金流，只有「某時地」的情況下，高院竟認為羈押柯文哲原因仍持續存在，實難令人信服，這裁定荒謬至極。

民眾黨指出，高院裁定表示「尚有諸多重要證人未進行交互詰問」，然而與京華城案高度相關的證人皆完成交互詰問，甚至連檢方聲請與案情毫無相關的證人都已完成，針對法官要求整理特別重要證人，檢方卻一味表示「證人都很重要」來搪塞，根本只是想羈押柯文哲，完全不顧基本人權。

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民眾黨指出，更難以接受的是，自6月5日開庭後，整個6月皆未安排庭期，任憑審理進度停擺空轉，無視柯文哲人身自由遭剝奪，放任柯文哲的司法人權繼續遭受侵害，將人羈押卻又什麼事都不做，何其荒唐、又何其悲哀。

民眾黨強調，將以具體行動支持柯文哲，並妥適照顧柯文哲的家人，絕不會屈服於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞台灣民主法治根基的卑劣行徑。（編輯：林興盟）1140612

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#柯文哲
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