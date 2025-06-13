沈伯洋：曹興誠向賴清德更新罷免情勢 盼效益極大化

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北13日電）媒體報導，民進黨立委沈伯洋與反共護台志工聯盟創辦人曹興誠12日跟兼任民進黨主席的總統賴清德會面。沈伯洋今天表示，曹興誠向賴清德說明罷免最新情勢、以及罷團未來規劃等，盼與民進黨並肩作戰、力量不要分散，讓效益極大化。

針對曹興誠等人與賴總統見面一事，民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨始終與公民同行，做罷團最堅實的戰友，細部合作項目都持續在盤點規劃中。

沈伯洋今天受訪證實，他做為公民罷團與民進黨溝通的橋梁之一，只是去向賴清德更新大罷免局勢跟最新情況。

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沈伯洋說明，媒體先前有報導，罷團有跟民進黨溝通等議題，而他與罷團比較熟，因此昨天與曹興誠向賴清德說明並更新一些罷免資訊，例如罷團、民進黨若要各自舉辦活動，時間是否會撞期、行程有無對起來，以及罷團未來的規劃等。

沈伯洋表示，罷團有其自主性，但面對紅藍白的攻擊下，罷團知道要與民進黨並肩作戰，因此會中有討論上述內容，希望時間上不要衝突、力量不要分散，要讓效益極大化。（編輯：林克倫、張若瑤）1140613