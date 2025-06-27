總統府公告軍人待遇等條文 政院擬續尋救濟手段
2025/6/27 19:22（6/27 19:31 更新）
（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院日前三讀修正相關法案，增加國軍待遇，也恢復退役上校階以上子女教育補助，總統府今天正式公告修正條文。由於條文已正式公告，政院無覆議空間，預料將持續尋求其他救濟手段。
立法院6月10日三讀修正軍人待遇條例部分條文，增加志願役、義務役待遇，同時也修正國軍退除役官兵輔導條例，恢復退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的人員，其子女教育補助費，由輔導會會同教育部定之。
行政院長卓榮泰曾表示將研議救濟手段，行政院昨天指出，已在19日收到立法院的三讀條文，正由政務委員與專家、學者共同研議當中的違憲爭議，再審慎決定救濟手段。
依據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。
不過，總統府今天已正式公告增加國軍待遇、恢復退役上校階以上子女教育補助等條文。依據中央法規標準法，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算至第三天起生效。
而條文一經總統府正式公告，行政院的救濟手段當中便無覆議空間，是否尋求釋憲或其他救濟手段，仍待政院決定。（編輯：林克倫）
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