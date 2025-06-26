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立院修法增志願役薪資 政院邀專家研議違憲爭議

2025/6/26 12:09
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（中央社記者賴于榛台北26日電）立法院日前三讀修正相關法案，增加國軍待遇，也恢復退役上校階以上子女教育補助。行政院今天說，已在19日收到立法院的三讀條文，正由政務委員與專家、學者共同研議當中的違憲爭議，再審慎決定救濟手段。依法行政院若要提出覆議，最晚須於28日提出。

立法院6月10日三讀修正軍人待遇條例部分條文，增加志願役、義務役待遇，同時也修正國軍退除役官兵輔導條例，恢復退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的人員，其子女教育補助費，由輔導會會同教育部定之。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會指出，行政院已在19日收到立法院的三讀條文，正由政委跟學者、專家共同研議違憲爭議，並將審慎決定救濟手段。

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行政院若欲尋求覆議，依法必須在立法院決議的法律案送達行政院10天內提出，此次最晚須於28日提出。對於覆議時間只剩2天，政院是否會提出覆議或是直接聲請釋憲，李慧芝僅強調會審慎決定救濟手段。

依據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：萬淑彰）1140626

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