宏達電攜手HBO 打造冰與火之歌VR內容

（中央社記者江明晏台北3日電）宏達電積極布局虛擬實境(VR)內容，今天宣布攜手HBO於旗下Viveport獨家推出「冰與火之歌：權力遊戲」VR內容：Beyond the Wall，玩家將可置身7大王國北境邊疆，與活屍北極熊及活死人軍團對抗。

智慧機市場競爭，宏達電近年積極布局VR市場，致力於打造軟硬生態鏈，宏達電今天宣布，即日起攜手HBO於Viveport獨家推出中世紀史詩奇幻題材美國電視影集Game of Thrones「冰與火之歌：權力遊戲」VR內容：Beyond the Wall，即日起可於美國、巴西、墨西哥、阿根廷、英國及加拿大開放Viveport Infinity訂閱用戶下載體驗。

宏達電指出，Viveport Infinity是首個支援跨平台及無限量VR內容訂閱的服務，也是唯一提供Beyond the Wall VR內容的平台，這款由Viveport Infinity獨家提供的VR內容，同時支援HTC VIVE及Oculus Rift設備。

宏達電表示，由HBO與FrameStore共同製作的Beyond the Wall，可將玩家帶到7大王國北境邊疆一同守衛絕境長城。玩家可藉由與驚悚的活屍北極熊及活死人軍團對抗，來證明自己的劍術技巧。（編輯：李信寬）1080603