台灣4G網路體檢 下載速度中華電奪冠

（中央社記者江明晏台北25日電）「Opensignal 2019年6月台灣行動網路體驗報告」出爐，下載速度體驗方面，中華電領先競爭對手，以34.1Mbps的成績奪冠，遠傳則拿下第二，但Opensignal認為，台灣準備推出5G，還會帶動整體網速躍升。

Opensignal今天公布「Opensignal 2019年6月台灣行動網路體驗報告」針對台灣電信市場進行調查，從超過4.11億次的測試樣本中，逐一分析來自5大電信業者的調查結果，包含4G用戶的上傳及下載速度體驗、影音體驗、4G可用率和延遲等5大指標。

Opensignal發現，僅少數國家可在4G訊號普及方面與台灣相媲美。其中，台灣大哥大的4G可用率指標躍居領先地位，在最近的測試期間內，其4G可用率得分成長1個百分點，達到95.8%，超過了遠傳電信的94.6%，但兩者差距十分接近。

而5家業者中，有4家的4G可用率得分都超過了90%，唯一落後的業者亞太電信的4G可用率得分也僅比90%低1個百分點。

在Opensignal的影音體驗指標中，台灣4家電信業者達到「非常好」的評級（65至75，總分為100分），使用者觀看影音期間的載入時間很短，幾乎沒有停頓，其中，中華電信表現奪冠，亞太電信的評級雖未達到「非常好」，但62.1的得分仍達到「好」的評級。

在下載速度體驗方面，中華電信領先競爭對手，在Opensignal的測量中，中華電信用戶體驗的34.1Mbps整體下載速度比最接近的競爭對手遠傳電信和台灣大哥大的速度要快7Mbps以上，遠傳則拿下第二。亞太電信和台灣之星在下載速度體驗上較落後，平均速度低於17Mbps。

Opensignal指出，此次報告分析結果也顯示，目前台灣較需提升用戶下載速度體驗，許多東亞電信業者的平均下載速度體驗超過30Mbps，而台灣僅有一家電信業者用戶在下載速度體驗上超過30Mbps，但是台灣正準備推出5G網路，將可能會帶動整體網路速度的大幅躍升。

此外，在上傳速度體驗上，遠傳電信和中華電信在本指標上可說是並列第一，用戶平均上傳速度都超過10Mbps。台灣大哥大的上傳速度體驗得分為9.9Mbps，僅差少許便是三足鼎立。

延遲體驗方面，Opensignal測試，中華電和台灣之星算是並列冠軍，台灣的4家電信業者的延遲體驗得分低於40毫秒，雖然不是非常好的得分，但也反映他們網路的機敏程度。（編輯：趙蔚蘭）1080625