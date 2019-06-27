星國新創科技展 台灣商業服務應用模式夯

新加坡新創科技展開幕，負責執行經濟部商業司新創計畫的資策會國際處，也帶領7家新創業者參展，並與當地新創團隊及創投交流，協助台灣新創鏈結新加坡。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月27日

（中央社記者黃自強新加坡27日專電）新加坡新創科技展今天開幕，台灣參展業者極具新創巧思，除科技新創、智慧醫療領域外，也有顧客經營管家、提供導遊與旅客媒合平台等新商業服務應用模式，備受各國關注。

新創科技展（Innovfest Unbound）從今天起在濱海灣金沙會展中心舉辦兩天。今年有來自100多個國家、超過1萬5000家企業、投資者與新創業者參與活動。

科技部這次展會設立「TTA台灣新創館」，共有智慧醫療、科技新創等4大領域共28家業者參展，其中也包括執行經濟部商業司新創計畫的資策會國際處帶領的7家新創業者。

資策會國際處長黃瓊雅受訪指出，資策會這次兵分兩路分赴新加坡與菲律賓參展。新加坡與菲律賓兩地雖國情不同，但資策會也在尋求策略聯盟機會，盼都能成為台灣進軍東協國家最好的跳板與利基。

黃瓊雅強調，新加坡具有國際性、消費活絡、法規明確等優勢，這對台灣新創、智慧商業服務應用有很大利基，透過參與新加坡展會，讓其他的國際廠商看到台灣諸多創新服務設計，這也是台灣新創業者最佳的展現舞台。

值得注意的是，「TTA台灣新創館」中有關智慧商業服務及觀光創新應用也成為其他國家新創業者關注焦點。台灣新創業者提供導遊與旅客媒合的網路平台MyProGuide，主要服務對象為持有證照的導遊與自由行旅客。

台灣新創業者也提供整合諸如電子會員集點、行動智慧問卷、訂候位助手等多種方便工具的OCard「顧客經營管家」系統，讓品牌店家快速搜集顧客資料，結合大數據分析及人工智慧，也使顧客經營及再行銷更輕鬆。

另外，在智慧商業服務應用方面，台灣新創業者Dipp利用自動生成平面廣告的智慧平台，整合商家行銷需求及目標客群，即時提供適用於各平台規格的行銷廣告。目前在新加坡尚未有這項創新服務，對於當地中小型商家來說，是相當具吸引力的行銷工具。（編輯：王永志）1080627