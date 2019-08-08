三星旗艦Note 10首推雙機 盼甩全球手機頹勢

（中央社記者江明晏台北8日電）三星今天發表旗艦Note 10系列，首度以雙尺寸問世，搭載進階遠端遙控S pen與專業攝影功能，盼力甩手機銷售疲軟態勢，續坐全球龍頭寶座，在台也盼透過Note雙機，助攻高階占比提升。

三星今天凌晨舉辦全球發表會，正式推出下半年新機Note 10系列，首度以雙尺寸問世，分別為6.3吋螢幕的Note 10與6.8吋的Note 10+，全球並有LTE與5G版本，但三星說明，台灣暫不確定引進何種版本。

兩款新機均搭載7nm處理器，CPU運算能力較前一代提升33%，GPU功能提升42%，Note 10與Note 10+記憶體配置分別為8GB/256GB以及12GB/256GB或512GB。

相機配置上，Note 10是一顆1000萬畫素前鏡頭與3顆後置鏡頭（1600萬畫素超廣角鏡頭、1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素遠距鏡頭），Note 10+則是一顆前鏡頭與4顆後置鏡頭的配置，比Note 10新增一顆景深鏡頭。

在功能方面，搭載六軸感應器的S pen升級遠端遙控，可發揮如同「魔杖」般的功能，例如Air actions空中手勢操作，只需手持S Pen，即可操控裝置。未來APP開發人員也可客製化操控動作，讓用戶使用手勢玩遊戲，或使用應用程式。

Note 10系列也主打「專業級」攝影功能，包括景深特效攝影、遠距焦點收音、超穩定動態攝影、即時影片後製、螢幕錄製與手繪動態攝影等功能。

Note 10與Note 10+將於8月23日起陸續上市，共推出星環銀、星環白和星環黑等多款顏色，但台灣開賣時間尚未公布。

根據IDC發布的最新市調，今年首季全球智慧機銷售量較前一年同期下跌6.6%，不但是連續6季下跌，幅度還擴大，今年第2季全球智慧手機銷售量年減2.3%，已是一年來最佳季度表現，而今年台灣手機市場買氣也亦趨減緩。

不過，在全球市場萎縮的狀況下，三星還是以22.7%的市占率穩坐全球第一，在台灣市場，三星也表現不俗，自去年11月起至今，在台銷售量市占已連續8個月持續提升，取得Android市場第一，在銷售額部分也是Android市場第一。

以單機排行來看，三星認為，中階與中高階A系列策略奏效，熱銷前10大即有4款A系列，看好這股買氣將為Note 10上市暖身。三星Note系列1至9代，在台累計銷售至今年第2季已達近300萬支，今年上半年，三星高階機種市占更達Android高階市場的52.6%。

今年第2季，三星在台灣高階機種占三星整體智慧機銷售量約21%，在下半年Note系列推出後，三星看好，有望朝年初制定的334黃金比例邁進，也就是高階3成、中高階3成、中階4成，目前則是高階2成、中高階5成、中階3成。（編輯：黃國倫）1080808