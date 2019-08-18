2020年新iPhone加速5G浪潮 蘋果自製5G晶片可期

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）5G智慧型手機進程備受關注，5G版iPhone加速5G浪潮。整體觀察，明年新3款iPhone可望均支援5G，蘋果收購英特爾數據機事業，加速蘋果自製5G基頻晶片，最快2022年有結果。

5G版智慧型手機發展進程備受市場矚目，美系外資法人報告預期，到2020年，全球5G版智慧型手機出貨量可到2億支，主要是中國加速發展5G進程、以及蘋果（Apple）預估明年下半年3款新iPhone將支援5G。

天風國際證券分析師郭明錤先前出具報告就預期，明年下半年3款新iPhone均將全部支援5G，主要是蘋果併購英特爾（Intel）數據機晶片事業群後，會有更多資源可開發5G版iPhone。

先前蘋果與晶片大廠高通（Qualcomm）和解，加上英特爾（Intel）退出開發5G基頻晶片，也讓市場高度期待明年下半年iPhone將支援5G。

美系外資法人指出，中國華為（Huawei）和蘋果將成為帶動全球採用5G手機的兩大推動者。

郭明錤預期，明年下半年支援5G版的Android手機售價，可降到約249美元到349美元。他分析，5G版Android手機僅支援Sub-6GHz頻段，關鍵在於消費者到明年下半年才會認為5G是必備功能，因此售價更高的iPhone要支援5G，才會爭取電信營運商補貼與消費者購買意願。

展望5G版iPhone出貨表現，美系外資法人預期，2020年9月蘋果可能推出3款5G版iPhone，估第一年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第三年出貨量上看7000萬支。

從頻譜規格來看，郭明錤報告預估，明年下半年3款新5G版iPhone，有可能均支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段。

分析師評估，由於美國是蘋果的家鄉市場，加上美國主流5G技術是mmWave，預期蘋果不大可能推出僅支持Sub-6GHz頻譜的5G版iPhone。

若從5G基頻晶片整合應用處理器來看，包括美國高通（Qualcomm）、台灣聯發科、韓國三星半導體（Samsung LSI）以及中國華為海思，可望成為5G版Android作業平台智慧型手機的主要競逐者。

從台灣廠商供應鏈來看，美系外資法人預期，台積電、穩懋、台郡、聯發科等可望成為5G版智慧型手機的受惠者。

在蘋果晶片設計部分，郭明錤預估，蘋果將在2022年或2023年推出自行設計的5G基頻晶片。在此之前，蘋果將採用高通的5G基頻晶片，但會採用自己的功率放大器或射頻設計，推測這是為了未來採用自己的5G基頻晶片做準備。（編輯：蘇志宗）1080818