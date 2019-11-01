資策會智慧農業數位分身技術 獲美百大科技研發獎

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）資策會服創所推出智慧農業數位分身技術，獲得今年美國R&D全球百大科技研發獎，主辦單位將於12月5日在美國舊金山舉行頒獎典禮。

資策會團隊透過人類智慧（HI）加上人工智慧（AI），以數位分身技術協助智慧漁民，發展精準數位決策生產管理，可提升生產效率30%，降低農民導入成本50%。

資策會執行長卓政宏表示，會持續與產業界合作，善用在地數位創新的能量，以科技力、及創新力，強化國際鏈結，協助產業因應數位經濟時代的挑戰。

資策會數位服務創新研究所協理蘇偉仁指出，數位分身技術應用在農業上，可協助小農經驗數位化積累，並透過群體經驗與人工智慧交互作用，精進農業技藝，解決農業智慧化最大挑戰。

資策會服創所所長謝文泰表示，AI+HI人機跨智協作已是未來工作趨勢，人工智慧可成為人類的邏輯左腦，協助人類採取智慧決策，以台灣的養殖漁業為例，面臨小農結構人力不足、新技術導入成本高等痛點，相關技術可讓智慧養殖場的AI結合智慧漁民的HI，打造智慧化監控、精準化生產能力，協助養殖漁業數位轉型。

展望未來，資策會指出數位分身技術可用在農業、漁業、茶葉領域上，建立全程數據化、品質可析、產銷履歷可溯的品質分級技術，提高科技農民的智慧化監控和精準化生產。

資策會指出，自從2011年以來連同今年，資策會共拿下8座美國R&D 100 Awards全球百大科技研發獎項。（編輯：黃國倫）1081101