愛立信助陣台灣 設置首座5G測試暗室

（中央社記者江明晏台北26日電）台灣愛立信今天宣布，成立台灣首座5G測試專用的「5G測試暗室（5G Chamber）」，助電信商與終端設備供應商偵測和解決網路相容性問題，加速台灣物聯網及5G生態系的應用開發進程。

為協助物聯網及5G生態系的應用發展，台灣愛立信終端互連測試中心（Interoperability Test Center）自2019年初即開始提供5G高頻（毫米波）、中頻及低頻的終端互連測試服務。

為提升更精密的5G測試品質，台灣愛立信今天宣布，成立台灣首座為5G測試專用的「5G測試暗室（5G Chamber）」，協助電信商與終端設備供應商偵測和解決網路相容性問題。

愛立信說明，「5G測試暗室」為5G量測環境中重要的環節，暗室設計能高度隔離並吸收任何可能干擾量測結果的電磁波，並消除由電磁波引起的反射和隔離外部訊號，除了便於重複測試，也將大幅提升測試準確率。「5G測試暗室」中也採用愛立信的商用基地台及核心網系列產品如愛立信5G平台等，並即時更新最新的軟體版本，以提供最符合商業網路環境的各種測試需求。

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）表示，根據今年11月最新版「愛立信行動趨勢報告」指出，適用2.6GHz至39GHz中高頻段的手機預計將在2020上半年開始量產，今年成立的5G測試暗室，將可協助客戶進一步提升5G高品質的測試環境、加速5G應用發展，為迎接5G與物聯網時代做準備。

台灣愛立信終端互連測試中心目前可供測試的5G商用頻段涵蓋目前所有主流頻段，包括低頻段（700MHz）、中頻段（2.6GHz、3.5GHz）到高頻段（28GHz、39GHz）。已有5G非獨立組網（NSA）版本可進行測試，預計明年第一季新增獨立組網（SA）版本測試，及5G行動定位系統服務MPS（Mobile Positioning System）、5G 語音服務測試，之後也將陸續新增5G波束成型（Beamforming）、5G物聯網等測試。（編輯：鄭雪文）1081126