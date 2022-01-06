台科大研究微電漿技術 助奈米材料量子產業應用

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台灣科技大學化工系副教授江偉宏（前中）的團隊研究微電漿技術，並開發新型材料製程，除了可應用在奈米材料和量子產業。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年1月6日

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（中央社記者許秩維台北6日電）台灣科技大學副教授江偉宏的團隊研究微電漿技術，並開發新型材料製程，除了可應用在奈米材料，還可用來合成石墨烯等相關材料，對未來量子產業提供有效的材料合成技術。

台科大今天新聞稿指出，奈米與量子科技是近年學術與產業的研發重點，可應用於電子元件、國防軍事、生醫顯影及感測等領域，台科大化學工程系副教授江偉宏透過微電漿技術，結合奈米、量子材料的應用和開發，不僅在國際期刊發表具高度學理創新性的研究成果，也申請多項專利，具產業應用潛力。

江偉宏表示，研究成果主要在設計微電漿反應器技術進行金屬與金屬氧化物奈米粒子合成與結構控制，透過高能量微電漿，進行液相反應合成石墨烯量子點及功能性半導體量子點，開發出可連續合成高純度量子點的乾淨製程。

江偉宏提到，電漿技術已廣泛應用於各產業上，但傳統電漿最大的問題就是需要真空，真空環境需要花時間，設備也較貴，而真空批次反應不能做連續化操作；對化工製程而言，電漿是個很好的工具，但因為真空問題導致發展受限，因此團隊希望開發可在不需真空的環境的新型態電漿。

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研究團隊透過微電漿技術開發新型材料的製程，不只可應用到奈米材料上，也能用這樣的技術合成金屬奈米粒子、半導體、奈米粒子、石墨烯相關材料，並應用在生醫感測、環境、能源等領域。

江偉宏指出，量子科技及量子材料是新興的研究領域，量子電腦或量子元件更是前瞻的研究領域，為了達到這樣的技術，就必須有相對的材料；目前研究團隊已成功應用微電漿合成無機量子點、石墨烯量子點及金屬量子點等，對未來量子產業可提供有效的材料合成技術。（編輯：管中維）1110106