加密貨幣跌勢衝擊 澳RPG遊戲執行長資產蒸發7成

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（中央社記者丘德真雪梨9日專電）區塊鏈開放性RPG遊戲Illuvium雖尚未上架，其代幣去年一度被炒高。但由於遊戲代幣傳出安全隱憂，加上加密貨幣拋售潮衝擊，導致該遊戲執行長逾澳幣10億元資產在3個月內蒸發7成。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）8日報導，來自雪梨的華瑞克（Warwick）三兄弟預訂今年2月推出角色扮演遊戲（RPG）Illuvium；雖然遊戲至今尚未上架，但由於受到投資者看好，這款遊戲的代幣於去年12月一度衝上每一枚約1820美元（約新台幣5萬元）。

而Illuvium的執行長基蘭華瑞克（Kieran Warwick）的個人資產也一度高達澳幣10億9000萬元（約新台幣215億元）。

但後來Illuvium遭遇駭客攻擊，損失高達澳幣數千萬元。再加上受到最近3個月以來加密貨幣拋售潮的影響，在短短數月內，基蘭華瑞克持股已跌至澳幣3億1700萬元，而阿倫華瑞克（Aaron Warwick）的持股已跌至澳幣2億9600萬元，葛蘭特華瑞克（Grant Warwick）的持股也跌至澳幣1億3900萬元。

報導提到，該遊戲於今年1月受到駭客攻擊，有多名用戶的代幣被偷走。對此，遊戲公司在2月初撥出澳幣15萬元賠償受害用戶的捐失。

但讓Illuvium更受傷的是，隨著駭客偷走代幣的消息傳出，引發投資者憂心投資代幣的安全性，於是紛紛拋售Illuvium代幣。報導指出，Illuvium代幣7日每一枚價格已跌至656美元。（編輯：周永捷）1110209