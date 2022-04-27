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SpaceX執行新任務 將4太空人發射送入軌道

2022/4/27 19:44
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（中央社卡納維爾角27日綜合外電報導）特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天再次將4名太空人送上軌道，若一切順利，他們預定會在台灣時間明天上午抵達國際太空站。

SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）兩節式運載火箭頂部串聯著乘龍（Crew Dragon）太空船「自由」號（Freedom），於美東時間凌晨3時52分（台灣時間15點52分）自佛羅里達州卡納維爾角美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心發射升空。

發射解說人員稱，升空後不到10分鐘，火箭上節就已將乘龍太空船送入初始軌道。

與此同時，獵鷹9號可重複使用的下節已和其他部分分離，自行返回地球，安全降落在大西洋一艘無人駕駛船的著陸平台上。

本次任務命名為Crew 4，為馬斯克創立SpaceX以來，NASA第4次運用這家公司的火箭將經過充分訓練的太空人送往國際太空站。SpaceX在過去兩年總計已發射6次載人太空飛行。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110427

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