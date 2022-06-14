亞馬遜宣布推廣無人機送貨服務 將在加州首航

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美國電商巨擘亞馬遜計劃在今年稍晚開始向客戶「空運」商品，宣布無人機送貨服務將在加州城鎮首次亮相。（圖取自亞馬遜網頁aboutamazon.com）

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（中央社舊金山13日綜合外電報導）美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）今天表示，計劃在今年稍晚開始向客戶「空運」商品，宣布無人機送貨服務將在加州的城鎮首次亮相。

亞馬遜的零售商競爭對手沃爾瑪（Walmart）早已開始使用無人機運送商品，並於5月宣布將大幅加速服務推廣，於年底前增加至6個州，每年預計能使用無人機運送高達100萬個包裹。

亞馬遜宣布，在北加州洛克福德鎮（Lockeford）的客戶將能申請由無人機Prime Air免費派送包裹的服務。

根據亞馬遜，客戶在亞馬遜網站上訂購的物品如果「符合空運條件」，會被裝上無人機，空運至送貨住址。無人機會從安全的高度將包裹放在門外，然後離開。

亞馬遜發言人告訴法新社，無人機可以承載重量最多5磅（2.2公斤）的包裹，大小約莫為1個大型鞋盒。

這名發言人指出，可以透過無人機派送的物品包括家庭用品、美妝產品、辦公用品和科技裝備等。

亞馬遜表示，已經打造了一套精密的系統，讓無人機在派送時能夠偵測並避開飛機、人、寵物和其他障礙物。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110614