陽明交大HTTP-3A第二節火箭發射成功

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全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今天上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務。（國家太空中心提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月10日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心ARRC團隊原定今年5月於屏東縣進行HTTP-3A第二節火箭飛行測試，因故取消後今天重返現場完成發射，成功跨入衛星載具火箭領域。

陽明交通大學發新聞稿指出，飛行測試今天清晨6時12分在屏東縣短期科研火箭發射場域進行，飛行時間約2分鐘，高度最高3公里。

陽明交大表示，這次測試重點包含可控制混和式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統，以及驗證團隊自行開發的ZIYASim 6自由度任務分析模擬器的飛行任務模擬準確性，是「旭海短期科研探空火箭發射場域」啟用後，第一個發射成功的團隊。

陽明交大指出，HTTP-3A是雙節探空火箭計畫，以類衛星載具的技術進行設計，與傳統探空火箭不同，衛星載具以自主導行控制的方式垂直起飛，類似4軸飛行器。

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陽明交大表示，這次成功發射，是團隊進入衛星載具技術的第二步，驗證了團隊自行開發的ZIYASim 6自由度飛行任務分析模擬器的模擬具有相當高的準確性。試射後的所有數據，都將做為下一階段飛行測試參考。

ARRC團隊於稿中表示，感謝政府為了促進國家太空科技與產業發展，建置短期科研火箭發射場域；感謝科技部及國家太空中心改善發射場域周邊設施，使團隊更能掌握氣候及外界因素。（編輯：方沛清）1110710