更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
可成爆內鬼竊密帶槍投靠中國立訊 檢起訴14人
首頁 / 科技

臉書實名制大轉變 使用者可設定多重個人檔案

2022/7/15 17:41（7/15 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
社群媒體巨擘臉書母公司Meta表示，臉書正在推出新措施，讓使用者能保有最多5個個人檔案。（圖取自Unsplash圖庫）
社群媒體巨擘臉書母公司Meta表示，臉書正在推出新措施，讓使用者能保有最多5個個人檔案。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山14日綜合外電報導）社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，臉書正在推出新措施，讓使用者能保有最多5個個人檔案。這是臉書創始以來一直維持的「實名制」出現一大轉變。

路透社報導，Meta在聲明中說，這項產品改變，將「有助人們依據興趣和人際關係來量身訂做個人經歷」，例如針對家人或朋友來發布不同類型的內容。

臉書仍將要求每位使用者只能有一個帳號，主要個人檔案也將繼續使用本名，而用戶登入主帳號後，就能進入自己創建的任何其他個人檔案。

這將讓使用者在臉書正式享有讓身分半隱藏的空間。包括Meta旗下另個社群媒體、照片影片分享應用程式（app）Instagram，以及對手TikTok和推特（Twitter），都已提供這個功能選項。

不過，Meta在聲明中表示，臉書禁止使用者冒用他人身分及提供其他誤導性身分陳述的規定，將繼續適用於所有個人檔案。

Meta一名發言人說，Meta正在一些國家測試這項新做法，但他婉拒指明是哪些國家。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110715

延伸閱讀
Meta更新隱私政策文字 加強說明個資使用烏克蘭戰爭內容政策 臉書母公司撤回指引請求歐盟數位新法壓倒性過關 嚴管Google臉書蘋果與非法網路訊息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族