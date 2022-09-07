分析蜜蜂腸道菌 銘傳師生找到新種乳酸菌

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銘傳大學生物科技系師生研究團隊成功在蜜蜂腸道中發現新種乳酸菌，相關研究成果也已投稿到國際期刊「系統與進化微生物學」（International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology）並獲接受。（銘傳大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年9月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）銘傳大學生物科技系師生組成的研究團隊，成功在蜜蜂腸道中發現新種乳酸菌，獲得國際期刊接受，未來有機會開發成蜜蜂專屬的益生菌，提高蜜蜂的免疫力及環境耐受能力。

銘傳大學今天發出新聞稿指出，近年因氣候變遷及病害影響，蜜蜂族群日漸減少。為增加蜜蜂抵抗力，生科系學生廖家妤、鄧進男、王昱璇、陳韋華，在教授陳奕伸的指導下，嘗試分離並分析蜜蜂腸道的乳酸菌種類。

經過半年研究，研究團隊陸續發現一些基因序列不同於已知菌種的乳酸菌，針對其中一株獨愛花粉的乳酸菌進行研究，在財團法人食品工業發展研究所的協助下，成功發現未曾被驗證、隸屬於Fructobacillus屬的新種乳酸菌。

研究團隊以蜜蜂屬名命名這株乳酸菌為Fructobacillus apis nov.。廖家妤表示，實驗過程歷經一番苦戰，新種乳酸菌在沒有花粉的情況下，幾乎完全不成長。後生科系學長建議，既然是蜜蜂腸道的乳酸菌，不如在培養基中添加花粉試試。沒想到教科書上沒有寫的做法，竟然成了致勝關鍵。

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研究團隊同時發現，這株乳酸菌除了鍾愛花粉，也喜歡果糖（Fructose）。但令人意外的是，這株菌跟一般的乳酸菌不一樣，對葡萄糖的依賴性低，且對分析的其它47種碳水化合物幾乎毫無興趣。

陳奕伸表示，目前觀察到相關乳酸菌，對生病蜜蜂分離出來的細菌具有生長抑制的效果，詳細抑制方式及可抑制的病菌種類，則是下一階段研究重點。相關研究成果也已投稿到國際期刊「系統與進化微生物學」（International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology）並獲得接受。（編輯：陳清芳）1110907