Meta打造台語英語AI翻譯 台灣鄉土劇有貢獻[影]

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（中央社記者陳至中台北20日電）臉書母公司Meta昨天宣布推出由人工智慧（AI）技術支援的閩南語（台語）、英語即時互譯系統。台灣大學電機系副教授李宏毅今天透露，台灣鄉土劇在訓練機器過程中，扮演一定角色。

網路科技公司Meta宣布建立一套AI系統，可讓台灣常用的閩南語（影片中稱為福建話Hokkien）和英語互譯，引起台灣社會關注。

台灣大學電機工程學系副教授李宏毅參與的研究團隊，收集1500小時的台灣鄉土劇資料，在Meta這次的AI系統中扮演一定角色。李宏毅今天下午接受中央社電訪指出，鄉土劇最大的特色是有閩南語聲音訊號，還有文字字幕可對照，機器可因此學到「成對」的資訊。

李宏毅解釋，過去AI翻譯做得比較好的，大都是使用人數多、資料量大的語言，例如中文轉英文，會有人願意投入大量資源去收集資料、標註。但對於沒有那麼多人使用的語言，還要投入那麼多的人力，就沒那麼划算。

他指出，Meta技術上的突破，在於讓機器透過大量沒有標註的資料「自監督學習（Self-Supervised Learning）」。就像是人類幼童學習母語，都是先大量聽人說話，在腦中形成一定的概念，等上學後老師提點一下，就能很快學會該語言的系統。

Meta也是先讓機器聽一大堆沒有文字標註的聲音，對語言有一定程度瞭解後，再給予一些「成對」資料提點，進而很快學會這種語言。台灣鄉土劇就是作為提點的關鍵角色之一。

李宏毅解釋，鄉土劇最大的好處，在於除了有聲音訊號，還有文字字幕可以對照，這就是「成對」的資料，對機器來說，這是非常好的教材。Meta也運用了Taiwanese Across Taiwan（TAT）的閩南語語音語料庫來訓練，幫助提高準確率。

李宏毅也指出，Meta技術的一個特點是「語音直接轉語音」，有別於傳統的方法，是先將語音轉換成文字，翻譯成另一種語言的文字後，再套語音模組。傳統方法的最大壞處，就是只要其中一個環節出錯，錯誤就會一路傳遞下去。

他說，「語音轉語音」能減少錯誤傳遞的問題，另一大好處是，人類講話會帶情緒，語氣輕重都會影響意義。因此直接語音轉語音，就能保留這些情緒，讓翻譯更為準確。這項技術特別適合用在無法打字的場合，例如「元宇宙」中；或用於缺乏書寫系統的語言。

不過，李宏毅說，Meta今天的影片看起來很強，但若認真去看論文並去實際嘗試，就會知道離真正應用到日常生活中，還有一大段距離。如果是娛樂性質，翻錯1、2個字無傷大雅，但若要用在正式溝通場合，就不是目前技術能做到。

李宏毅認為，AI短時間內不能完全取代翻譯的工作，畢竟翻譯是一種「藝術」。但隨著科學發展，AI應可「幫得上忙」，例如先大致翻譯出一個版本，再由人類進一步編修，減輕工作負擔。（編輯：陳政偉）1111020