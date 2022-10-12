Meta推高階VR裝置Quest Pro 與微軟合作秀虛擬替身

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Meta公司12日在Connect大會發表高階虛擬實境（VR）頭戴裝置Quest Pro，鎖定專業人士、企業用戶和創作者。（Meta提供）中央社記者吳家豪傳真 111年10月12日

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（中央社記者吳家豪台北12日電）臉書母公司Meta今天在Connect大會發表高階虛擬實境（VR）頭戴裝置Quest Pro，瞄準企業與專業用戶，即日起於台灣等全球22個市場開放預訂，將於10月25日開賣；微軟新版本的Microsoft Teams也將登陸Meta VR平台，可展示虛擬替身。

Meta發布新聞稿說明，Quest Pro為首款搭載全新Qualcomm Snapdragon XR2+ 平台的設備，特別針對VR進行優化，效能較Quest 2高50%。Quest Pro配備12GB的RAM記憶體、256GB儲存空間，以及10個高解析度感應器。

Quest Pro將於10月25日開始販售，台灣售價為1649.99美元（約新台幣5.26萬元），包含頭戴式裝置、Meta Quest Touch Pro控制器、筆尖套、局部遮光罩與充電座。

Meta元宇宙部門Reality Labs副總裁拉布金（Mark Rabkin）今天出席Connect會後線上媒體說明會表示，Quest Pro鎖定專業人士、企業用戶和創作者，價格較高，以更豐富方式進行互動，是全新產品線，並不是為了取代先前推出的Quest 2裝置。

針對新發表的Quest Pro控制器，拉布金表示，先前控制器採用圓環設計，比較像用於電玩，新控制器的設計可以觸及更多受眾，並搭載相機，可以360度追蹤所在位置，也可以更自由捕捉手部動作。

他也提到，Quest Pro開發過程中有很多困難要克服，例如弧形電池組難以妥善排列，需要多下點功夫。Meta與高通合作開發處理器，並重新設計控制器喇叭與支臂，幾乎每個感測器和元件都採取客製化，藉此解決大量問題。

Connect大會上也展示下一代Meta虛擬替身將加入下半身，拉布金說，以往在會議上的虛擬替身只能看到手部，現在可以看到整個人，可以往前或往後走，做出各種肢體動作，都是某種程度的肢體語言。Meta透過機器學習技術，只要蒐集少數的資料點就可以預測動作發展。

媒體問及Meta與微軟的合作，拉布金表示，微軟帶來對元宇宙的不同想法，Meta希望盡可能結合微軟現有應用程式，例如微軟將把Teams應用程式打造成VR原生軟體，也將讓Microsoft 365可以在VR平台使用。

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微軟執行長納德拉（Satya Nadella）今天在Meta Connect大會上宣布新版本的Microsoft Teams協作工具將登陸VR，新的VR原生版本Teams也將在近期導入Meta Avatars，用戶可展示自己的虛擬替身。

此外，用戶近期將可直接從Meta Horizon Workrooms平台加入Teams會議。對於Microsoft 365企業用戶，也可由Quest 2與Quest Pro裝置使用包括Windows 365等工具。（編輯：楊凱翔）1111012