Meta台語AI翻譯 專家實測：早期測試準確率待加強

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（中央社記者吳家豪台北20日電）臉書母公司Meta發表人工智慧（AI）翻譯系統，可讓閩南語（台語）與英語互譯。3C科技專家今天實測後指出，新系統準確率有待加強，超過兩句話就很容易翻譯錯誤，是早期測試模型常見問題，Meta積極投入估是為元宇宙社交鋪路。

Meta表示，AI翻譯主要著重於各種書寫語言，但在全球超過7000種現存語言中，將近半數主要以口語表達，沒有標準或廣泛使用的書寫文字系統，閩南語就是其中之一。這導致Meta無法使用標準技術為這類語言打造機器翻譯工具，因為標準技術需有大量的書寫文字來訓練AI模型。

為了開發只有語音的全新翻譯系統，Meta AI 研究人員必須克服許多來自傳統機器翻譯系統的挑戰，包括資料蒐集、模型設計以及準確度評估，希望最終能為所有現存語言進行即時語音翻譯，包括閩南語等主要以口語表達的語言。

YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥接受中央社記者採訪表示，他實際測試Meta AI翻譯系統從閩南語轉英語、英語轉閩南語，失誤率偏高，且反應速度也比較緩慢，一句話明顯放慢速度念完，還可能出現翻譯錯誤。「不過對於早期的AI測試模型來說，這都是很司空見慣的情況。」

壹哥坦言，閩南語資料庫建置不易，從時間、人力、物力投入成本的角度來看，都是不符合成本的策略，這也是Google翻譯至今還未發展閩南語的原因。

讓壹哥比較訝異是Meta重視亞洲市場的程度，因為以往美國公司的測試模組會偏好在比較大的市場進行，例如歐美、印度、加拿大、澳洲，這次卻從基數相對較少的閩南語出發，或許說明兩件事。

第一，Meta相當重視亞洲市場動能，包括在台灣投入一定的人力與相關資源；第二，Meta很可能已經掌握翻譯的關鍵技術，並且已經在做最終測試。

壹哥引述Meta的公開資料指出，這次的閩南語翻譯是透過中文當中介語言，進而在英語和閩南語之間轉換。換言之，未來如果想以英文當中介語言來翻譯許多地區的當地母語，相信也不是難事。

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「這是一個相當有力的技術宣示。」壹哥認為，新的翻譯系統說明Meta透過AI形式，未來在元宇宙空間裡以使用者母語直接和外國人暢所欲言的情境，將指日可待。

BBS網路論壇批踢踢（PTT）網友實測發現，Meta AI翻譯系統可以翻譯常見台語，但發音要正確，但國罵和髒話可能被排除在資料庫外，很難翻譯出來；也有網友表示，英語翻台語比較難有準確結果，可能還需要時間訓練AI模型。（編輯：黃國倫）1111020