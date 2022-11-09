澳醫保公司遇駭拒付贖金 駭客公布總理醫療紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

擁有近1000萬客戶的澳洲醫療保險公司Medibank遭駭客入侵，在Medibank表明拒付贖金後，駭客9日開始洩露竊取到的敏感醫療紀錄，其中包括澳洲總理艾班尼斯的個資。圖為艾班尼斯。（Lukas Coch / Pool via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨9日綜合外電報導）擁有近1000萬客戶的澳洲醫療保險公司Medibank遭駭客入侵，Medibank表明拒付贖金後，駭客今天開始洩露其竊取的敏感醫療紀錄，其中包括總理艾班尼斯的個資。

法新社報導，Medibank告訴投資人和客戶，約970萬客戶中的「一小部分」資料已被張貼在「暗網論壇」，之後還可能會有更多資料被公布。

這些敏感紀錄是在今天凌晨匿名發布，其中包括數百名客戶的姓名、出生日期、護照號碼和申請理賠的資訊。

也是Medibank客戶的艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這起攻擊對澳洲企業而言是「警鐘」，「我也是Medibank Private的客戶，有些資訊已被公開，令人擔憂」。

洩露的資料被發布在一般瀏覽器看不到的暗網論壇。

駭客先前就曾揚言公布資料，除非Medibank支付金額未被透露的贖金，駭客還建議Medibank賣股票。但在澳洲聯邦政府政治支持下，Medibank昨天拒付贖金，只警告客戶保持「警戒」。

Medibank執行長科茲卡（David Koczkar）表示：「根據網路犯罪專家的廣泛建議，我們認為支付贖金能確保駭客歸還客戶資料且不公布的可能性很低。」（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1111109