訊息查證機器人美玉姨升級 揪出長輩圖詐騙

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信任科技公司Gogolook旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」20日上線2大全新查核功能，包含「圖片謠言辨識」與「虛擬錢包地址風險評級」。（圖取自facebook.com/AuntieMeiyu.tw）

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（中央社記者吳家豪台北20日電）信任科技公司Gogolook旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」日前獲中選會指名為識別不實法規資訊的工具，今天美玉姨上線2大全新查核功能，包含「圖片謠言辨識」與「虛擬錢包地址風險評級」。

Gogolook發布新聞稿說明，根據美玉姨觀察，近年來許多不法人士會將詐騙、農場文等可疑訊息製作成帶有文字的圖片，以仿效長輩圖的形式企圖躲避查核工具的防守。

為打擊詐騙與可疑訊息蔓延，美玉姨攜手資策會推出「圖片謠言辨識」功能，引進資策會開發的多模態訊息比對技術，解析民眾傳來的可疑圖片內容，再比對事實查核協作平台Cofacts真的假的、台灣事實查核中心及MyGoPen麥擱騙的查核資料庫，破解躲藏在圖片背後的可疑訊息。

美玉姨開發者徐曦表示，即日起用戶只要在美玉姨聊天對話或群組中分享帶有可疑訊息的圖片，美玉姨即能比對多方查核資料庫提供多元查證結果，減輕民眾對陌生圖片謠言的疑慮。

另外，今年5月Gogolook宣布以策略投資方式，與台灣區塊鏈新創Chainsight合作持續耕耘Web3（第三代網路）領域的防詐應用。美玉姨串接Chainsight AI區塊鏈交易監控資料庫，可即時識別加密貨幣錢包地址，為用戶降低交易詐騙風險。

用戶只要向美玉姨查詢陌生的虛擬貨幣錢包地址，美玉姨能自動依據Chainsight監測區塊鏈可疑交易與異常行為的風險分級，將結果標記為「尚未發現風險」、「有風險地址」及「高風險地址」3種風險等級，提供一般虛擬資產投資者與NFT（非同質化代幣）收藏家在交易前的安全評估指標，強化防詐力。（編輯：楊凱翔）1111220