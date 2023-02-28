歐盟國科會聯手 擴大台歐科研合作

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（中央社記者田習如布魯塞爾28日專電）為了吸引更多台灣科研能量加入歐盟計畫，歐盟執委會研究創新部門將與國科會共同舉辦系列活動，邀請台灣研究者參與今明兩年度的「展望歐洲」計畫，並特別聚焦大數據、AI等領域。

「展望歐洲」（Horizon Europe）是歐洲聯盟（European Union）2021至2027預算年度的科學研究框架計畫，總金額達955億歐元（約新台幣3.1兆元 ），主要提供歐盟成員國科研人員計畫經費，也透過不同方式與其他國家合作。

例如紐西蘭就取得了「展望歐洲」計畫的「關聯國家」身份，自今年起紐國研究員能與歐盟研究員以同樣條件參與計畫、獲得歐盟經費。加拿大、日本、韓國則正與歐盟進行類似談判或開啟對話。

台灣研究人員也長期參與歐盟的科研計畫，歐盟曾統計台灣申請案通過率高居各國第2，不過件數不多，顯示台灣研究者投案品質高。近年歐盟加強與台灣多面向往來，科研領域是重要一環。

歐盟執委會（European Commission）研究創新部門28日發布新聞稿表示，歐盟科研暨創新總署（Directorate-General for Research and Innovation）與台灣國家科學及技術委員會在23日共同舉辦了針對台灣研究人才的推廣說明會。

該活動結合視訊與實體，主要目的在向台灣科研界說明「展望歐洲」2023-24年度工作規畫，台灣研究者可申請成為參與其中的關聯夥伴，研究經費則由國科會提供。

歐盟科研暨創新總署曾在2018年派人來台與科技部（國科會前身）合辦類似資訊說明會，不過今年針對台灣的系列活動將達7場，包括正在籌劃的圓桌會議、專家研討會（expert seminar）、學者鏈結（networking）活動等，規模前所未見。

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與會者指出，歐盟代表在會中特別鼓勵台灣參與今明兩年的大數據、AI（人工智慧）及載具等計畫。對台灣而言，加入歐盟計畫可提升台灣科研人才的國際影響力，接觸到新的研究主題及分享研究設施；研究團隊中的人員交換也有機會為台灣吸引國際優秀人才。

23日說明會出席的歐盟代表是科研暨創新總署司長魯索（Maria Cristina Russo），國科會代表為科教發展及國際合作處處長葉至誠。（編輯：林治平）1120228