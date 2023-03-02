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開發商：蘋果憂AI產生不宜內容 延遲軟體批核

2023/3/2 23:13
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（中央社紐約2日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，由於蘋果公司擔憂人工智慧（AI）工具可能產生兒童不宜的內容，而延遲批准電子郵件軟體BlueMail的更新版，因為新版加入了OpenAI所開發由AI驅動的工具。

路透社報導，BlueMail應用程式（app）的更新版，使用熱門聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的GPT-3語言模型一個客製化版本。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述iPhone製造商蘋果（Apple Inc.）與BlueMail開發商Blix Inc之間的聯繫報導，Blix創辦人之一沃拉克（Ben Volach）表示，BlueMail更新版的核准上週遭到蘋果卡住。

Blix與蘋果皆未立即回應路透社的置評要求。

ChatGPT能產生內容來回應使用者的提示，令科技業大為著迷。業界巨擘微軟（Microsoft）與谷歌（Google）皆已在2月宣布自家AI聊天機器人開發計畫。

AI驅動的聊天機器人尚屬初生領域，但初步研究結果與生成的對話顯露其不可預測性，已成為輿論話題。（譯者：張正芊）1120302

#蘋果公司
#BlueMail
#路透社
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