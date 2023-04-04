推特小鳥標誌換成柴犬 馬斯克履行承諾挺狗狗幣

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美國科技業富豪馬斯克3日將推特沿用多年的小鳥標誌換成狗狗幣的柴犬圖案。（圖取自twitter.com/elonmusk）

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國科技業富豪馬斯克因鼓吹虛擬貨幣狗狗幣而遭投資人提告，他為表達對狗狗幣的支持，今天將推特沿用多年的小鳥標誌換成狗狗幣的柴犬圖案，令狗狗幣價格在24小時內飆漲20%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克（Elon Musk）今天下午在推特（Twitter）發文談到這個改變，他在推文中寫下「承諾兌現」，並附上一張一年前的對話截圖，圖中一名用戶建議馬斯克「買下推特」並「把小鳥標誌改成狗狗幣」。

據路透社報導，就在馬斯克更改推特標誌的2天前，他才要求法官駁回狗狗幣投資人對他提起求償2580億美元（約新台幣7兆9000億元）的詐騙訴訟案，他被控以經營老鼠會方式來拉抬狗狗幣。

代表馬斯克和他擔任執行長的電動車大廠特斯拉（Tesla）的律師稱，狗狗幣投資人所提訴訟，是建構在馬斯克「無害且通常愚蠢的推文」之上的「幻想虛構作品」。

目前還不清楚推特是否將永久更改標誌。眾所周知，馬斯克經常利用推特來攻擊他的粉絲和批評者。

平時價格波動就較大的狗狗幣，在過去24小時內飆漲超過20%，漲至9美分左右。（譯者：張茗喧/核稿：張正芊）1120404