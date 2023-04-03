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失去推特金勾認證標記 紐時：不會為此付錢訂閱

2023/4/3 12:13（4/3 12:32 更新）
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推特刪除「紐約時報」主帳號的金色驗證標記。（圖取自twitter.com/nytimes）
推特刪除「紐約時報」主帳號的金色驗證標記。（圖取自twitter.com/nytimes）
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（中央社紐約2日綜合外電報導）啟用全新帳號認證付費服務的社群媒體推特刪除「紐約時報」主帳號的金色驗證標記，執行長馬斯克今天還抨擊紐時是「宣傳機構」。紐時則說，不會為認證標記付錢。

馬斯克（Elon Musk）去年收購社群網路平台推特（Twitter）後，推出身分認證訂閱制付費服務，其中金勾勾給企業，灰勾勾給政府，藍勾勾則是給予個人。

綜合法新社與路透社報導，隨著新版認證服務全面開放，推特宣布將從4月1日起逐步關閉舊版認證程序並刪除舊版藍勾勾。

許多新聞媒體、企業與慈善組織已經沒了「藍勾勾」，紐約時報是其中之一。在推特新制下，紐時被標記為帶有金勾勾的認證商業帳戶。

在推特推出名為Twitter Blue的訂閱服務後，美國用戶若要保有金勾勾，必須支付1000美元（約合新台幣3萬5000元）月費，並為每個附加帳號支付每月50美元（新台幣1520元）。

紐約時報失去金勾勾數小時後，發言人表示，紐時將不會為此支付月費。他補充說：「我們也不會為記者報銷個人取得藍勾勾認證的費用，除非在極少數情況下，帳號顯示藍勾勾對報導目的至關重要。」

吸引近5500萬用戶追蹤的紐時主帳號失去金勾勾，不過有關旅行與讀者意見等附屬帳號仍保有認證標記。

許多媒體組織與名流皆表示不會訂閱Twitter Blue，包括籃球明星詹姆斯（LeBron James），不過他們的帳號目前仍有藍色或金色認證標記。

根據路透社所見的一份員工備忘錄，美國政治新聞媒體Politico也表示不會為員工的推特藍勾勾標記支付費用。

推特並未立即回應路透社置評要求。

法新社報導，馬斯克今天凌晨在推文中，將矛頭對準紐約時報，說「@NYTimes真正悲劇在於他們的政治宣傳一點都不有趣」，還說紐時主要新聞內容「不值一讀」。

追蹤社群媒體平台的柏林軟體開發人員布朗（Travis Brown）表示，自4月1日以來，目前僅有數十個帳號未經驗證、停用或個人資料遭刪除。

布朗表示，最近從舊系統切換到新系統的帳號數量激增，過去一週大約有6萬個，其中「大多是小帳號，且極少使用舊的驗證方案」。

自2009年創立以來，藍勾勾一直是推特的標誌性元素，有助這個平台成為新聞人物與社運人士值得信賴的論壇。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120403

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