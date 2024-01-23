科學家：缺乏俄國北極地區數據 恐造成氣候監測盲點

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）研究人員示警，俄烏戰爭開打後，缺乏俄羅斯北極地區監測站的科學數據導致資訊缺口的問題惡化，恐對追蹤及預測全球氣候變遷產生嚴重影響。

法新社報導，北極地區暖化的速度比地球其他地方快了1倍至3倍，導致北極地區的冰川、森林及富碳的凍土都面臨不可逆變化的風險，影響恐波及全球。

氣候監測仰賴遍及北極地區這塊廣大且多元地帶的監測站；不過，莫斯科2022年2月開始入侵烏克蘭之後，導致北極地區與其他各地的科學合作停滯。

丹麥阿爾胡斯大學（Aarhus University）研究人員羅培茲－布朗柯（Efren Lopez-Blanco）指出，俄羅斯領土範圍占了近半個北極地區，造成很大的資訊缺口。他領導一項發表在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的研究。

研究人員試圖要量化數據缺口對北極地區氣候變化的科學研究造成多大程度的衝擊。

羅培茲－布朗柯告訴法新社：「如果我們忽視俄羅斯北方森林，會立即產生的其中一個問題是低估生物量及土壤有機碳。」

他說，這樣一來，全球可能面臨永凍土解凍、生物多樣性變化或甚至溫室氣體排放等後果。

研究人員聚焦約60個研究站的數據，這些研究站是INTERACT網絡中的一部分。他們利用電腦模型來檢視空氣溫度、雨量、雪的深度、植被生物量及土壤碳匯等要素，而且在俄烏戰爭開打前就發現資訊缺口，監測站聚集在較溫暖、潮溼處，其他地方的資訊不足。

在這60個觀測站之中，俄羅斯就占了17個，因此缺乏俄國數據，資訊偏差變得更大。

美國喬治華盛頓大學研究員斯特列茨基（Dmitry Streletskiy）有關永凍土的研究使用另一個監測團體CALM的數據。他說，這個網絡約有近80個俄羅斯地點註冊，通常每年會有55個左右分享數據。但目前只有37個提供2023年的數據。

他指出，這類數據有被收集但未被分享出來，很可能造成全球理解氣候變遷的缺口。

他形容，就像在很大的公寓社區裡有很多房間，有些鄰居人很好，有些人不好，「但如果你不知道鄰居有一個房間的屋頂漏水，只有在整間房子都淹水的時候你才會發現，這很像是目前的情況」。（譯者：侯姿瑩/核稿：嚴思祺）1130123